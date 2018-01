Rekordszámú fimet vetítenek a Filmhéten

Rekordszámú nevezés érkezett idén a Filmhétre, így öt kategóriában összesen 131 filmet nézhet majd meg a közönség, a program már nyilvános. Február 7-én Szabó István Bizalom című filmjének digitalizált és felújított változatának vetítésével nyílik hivatalosan a 4. Magyar Filmhét, amit február 8–11. között új helyszínen, a Corvin moziban, a Magyar Filmakadémia Egyesület szervezésében, a Magyar Nemzeti Filmalap és az NMHH Médiatanácsa támogatásával rendeznek meg.

Szabó István 1979-ben készült Bizalom című filmje 1944-ben játszódik, operatőre Koltai Lajos. Ez volt az első Szabó-film, melyet Oscar-díjra jelölt az Amerikai Filmakadémia.

Az alkotók 76, a Mecenatúra program keretében támogatott filmet neveztek, összesen 59 dokumentumfilm, 4 tévéfilm, 21 kisjátékfilm, és 29 animáció szerepel az idei kínlatban. Köztük olyan különleges alkotások is, mint Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című megrázó erejű alkotása, az első magyar dokumentumfilm, mely a Sundance, fesztivál versenyprogramjában szerepel, vagy Mosonyi Szabolcs Tiltott zóna – Harctéren a vadvilág című természetfilmje és Vitézy László Csandra szekere című televíziós munkája, mely Lakatos Menyhért önéletrajzi ihletésű művei alapján készült és megtörtént eseményeket dolgoz fel a cigányság legszegényebb rétegének mindennapjaiból. A kisjátékfilmek között szerepel Tóth Barnabás Van egy határ című alkotása, mely szintén igaz történet alapján készült, és egy apa-fia vasfüggönyön keresztül való menekülését mutatja be, az animációk között pedig Gyulai Líviusz Egy komisz kislány naplója is versenyez. A részletes program egyébként itt olvasható.

A Filmhéten mind a 18, a tavalyi évben bemutatott magyar nagyjátékfilm lepereg majd, így a nézők újra nézhetik többek között a Kincsemet, a Testről és lélekről című Arany Medve díjas filmet, a Brazilokat, a Pappa Piát vagy az Aurora Borealist. A 3. Magyar Filmdíjak ünnepélyes díjátadóját a korábbi évekhez képest nem közvetlenül a Filmhét után, hanem később, március 11-én tartják. A Magyar Filmdíjakra nevezett alkotások közül a Filmakadémia tagjaitól legtöbb szavazatot kapott filmek és alkotók összesen 23 kategóriában versenyeznek majd.