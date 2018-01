A nyomorultul kinéző Colin Firth lesz a Delfinekkel Táncoló

James Marsh rendező nagyon szereti a fura különcöket: Oscar-díjat kapott az Ember a dróton című dokumentumfilmért, amely azt a Philippe Petit-t mutatta be, aki csak úgy, passzióból teljesen illegálisan kifeszített egy kötelet a World Trade Center két tornya közé, és minden biztosítás nélkül órákig mászkált rajta. (Erről szólt a Kötéltánc című játékfilm is.) Most pedig egy másik fura alak, Donald Crowhurst történetét meséli el Colin Firth-szel és Rachel Weisszal.

Donald Crowhurst egy 1932-ben született brit üzletember volt, akinek nem érdemes megnézni a Wikipedia-oldalát, ha az ember izgulni szeretne azon, mi is lesz a róla szóló, The Mercy című film végkifejlete. Nagyobb spoiler nélkül azt lehet elmondani, hogy mikor némi pénzre lett volna szüksége, hogy egyenesbe jöjjenek a vállalkozásai, benevezett a Sunday Times pénzdíjas földkerülő vitorlásversenyére, aztán tök egyedül a tengeren megpróbált csalni, és olyan jeleket küldeni a pozíciójáról, mintha terv szerint haladna, anélkül, hogy valójában körbehajózná a földet. A dologról persze aránylag hamar kiderül, hogy nem volt jó ötlet.

A filmben Colin Firth játssza a magánytól már-már (vagy teljesen?) begolyózó üzletembert/tengerészt, a tigris nélküli Pi Patelt, az otthon aggódó feleségét pedig Rachel Weisz. Játszik a filmben még David Thewlis, a Harry Potter-filmek Lupin professzora, Az Igazság Ligája Arese, az író pedig az a Scott Z. Burns, aki olyan filmeket jegyez, mint a Mellékhatások, a Fertőzés, Az informátor! vagy A Bourne-ultimátum.

A filmhez most megjelent egy rövid előzetes-féleség, amiben szokatlan módon a két főszereplő is megszólal a szerepükhöz való viszonyukról.

A The Mercy-t Angliában február 9-én mutatják be, magyar premierről egyelőre nincs hír.