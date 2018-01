Iwan Rheon hajmetálistent alakíthat

Az egyik legjobb, rockzenekarról szóló könyv a The Dirt, azaz A mocsok, a Mötley Crüe nevű haj- vagy pinametál zenekar pályafutásáról szóló, kíméletlenül őszinte és nagyon vicces krónika. Tényleg érdemes elolvasni, sokat lehet belőle tanulni, és nemcsak az intravénás alkoholfogyasztásról és a telefonkagyló, izé, testnyílásokba helyezésének mikéntjéről, hanem a zeneipar működéséről is. A Netflix meg fogta magát, és megvette a filmjogokat, és már ott tartunk, hogy megvannak a szereplők is, ha minden igaz.

A probléma persze az, mint minden rockfilmnél: aki tud játszani, az nem feltétlenól virtuóz zenész (jó, a Crüe esetében ez nem is annyira fontos), és a koncert- és stúdiófelvételek, de akár csak az olyan, első blikkre jelentéktelen képsorok, mint egy gitár felemelése, vagy egy felső tam hangolása is iszonyú bénák tudnak lenni. Kamuk. Gagyik. Ilyenkor persze segít, ha csak egy fasziról szól a film, aki az énekes, lásd még Mark Wahlberget a Rock Star című filmben, mert a zenészeket olyan, rendes rockszakmunkások alakíthatják, mint Zakk Wylde.

Na, a The Dirtben erről szó sincs. Douglas Booth (Noé) lesz Nikki Sixx basszusgitáros, Machine Gun Kelly (Roadies) kapta Tommy Lee dobos szerepét, Daniel Webber (The Punisher) fog Vince Neil énekes bőrébe bújva csajozni, Iwan Rheonnak (Trónok harca) meg Mick Mars gitáros jutott. Illusztráljuk:

A rendező stílszerűen a Jackass-filmek mellől jön, a forgatókönyvet Rich Wilkes, Tom Kapinos és Amanda Adelson írja (Kapinos egyébként a Kaliforgia című sorozat alkotója, és nagy ismerője a hajmetálkorszaknak). A filmet 2003 óta igyekeznek tető alá hozni, a Paramount végül nemet mondott rá, így került a Netflixhez.

A Crüe a nyolcvanas évektől a grunge megszületéséig élte fénykorát, eladtak egy tonna lemezt, megdugtak mindenkit, aki nem szaladt el, felszívták/magukba szúrták/megitták az összes kábítószert és alkoholt, ami eléjük került, Sixx bőgős ebbe kétszer bele is halt (csak visszahozták), szóval úgy éltek, ahogy az ember elképzeli a menő rockzenészek mindennapjait. Aztán jött Kurt Cobain kinyúlt pulcsis világfájdalma, és a tupírozott hajú, bőrgatyás látványmetál már senkit nem érdekelt sajnos. A Crüe viszont eddigre már elért abba a szupersztár státuszba, amiben mindezt túlélték, a kétezres években is jelentek meg lemezeik, volt pár tagcsere, újjáalakulás, majd egy istenbizonysosetovább búcsúturné, aminek végén a zenekari tagok kajakra unfriendelték egymást az Instán és a Facebookon is, szóval nagy összeborulás nem várható.

A színészválasztás láttán a The Dirt igencsak a 2000-es ével előtti korszakkal, a fénykorral foglalkozik majd, alig várjuk.