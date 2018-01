Kezdjük azzal, kik nem. Először jelöltek transznemű alkotót Oscar-díjra: Yance Ford transznemű férfi a Strong Island című dokumentumfilmért kaphat szobrot, mellette a chilei Oscar-jelölt film, a Fantasztikus nő főszereplője is transznemű, szóval nulláról menten 200-ra ugrott az Akadémia, aminek tagsága a polkorrektség jegyében nagyon odafigyelt az idei nevezésekre.

Istenigazából ennél homogénebb egyelőre nem tud lenni Hollywood, a GLAAD nevű LBGTQ-szervezet meg is süvegelte őket, joggal, hiszen A víz érintése, a Szólíts a neveden és a Lady Bird szerintük jó ízléssel, méltányos képet festve mutatja be a meleg és leszbikus karaktereket, ráadásul először fordult elő, hogy egy transznemű karaktert alakító transznemű színészt szerepeltető filmet jelöltek Oscarra (korábban Hilary Swank, Jared Leto, Eddire Redmayne és Felicity Huffman is kapott jelölést transznemű karakterek eljátszásáért).

Szintén jól jártak a nők az idei jelölésekkel, de mint azt ebben a cikkünkben megírtuk, a 40 jelölésben az a legjobb, hogy felhívja a figyelmet arra, mennyire negligálva voltak a nők éveken át.

Rekorddöntésre is került sor, Meryl Streep 21. színészi jelöléssel nagyon vezeti a mezőnyt, belátható időn belül nincs senki, aki befoghatná. A Pentagon titkai az előzetesek alapján egyébként tényleg olyan filmnek tűnik, amiért meg is érdemli a jelölést, bár a jelölése inkább szimbolikus, mint véresen komoly. Szintén rekorder Olivia Spencer, aki az első fekete nő, aki egymást követő két évben is kapott jelölést. És ha már rekordok: Rachel Morrison az első nő, akit operatőri Oscarra jelöltek a Mudboundrért, Mary J. Blige szintén a Mudboundért kapott két jelölést is, az egyiket mellékszereplőként, a másikat a betétdalok kategóriájában. Roger Deakins operatőr is lépett egyet előre, immáron 14. alkalommal jelölik Oscarra, de még egyet sem nyert - a Blade Runner 2049-ért hátha odaadják neki, mert megérdemelné.

Meglepetésekből is akadt bőven, nem kapott jelölést a Wonder Woman, viszont Oscar-díjas lehet a Bébi úr - a Twitter népe ki is akadt ennek hallatán, és azon is, hogy a Lego Batman Movie is kimaradt a szórásból a legjobb animációs filmek között. Örömteli a Logan jelölése, az első képregényfilm a forgatókönyvek mezőnyében, ami fontos lépés a műfajnak. A filmet látva nem lehet csodálkozni a jelölésen, de pont mint Mery Streep esetében, ez is inkább jelzésértékű.

A nem fehér jelöltek száma a várakozásoknak és a politikai-közéleti helyzetnek megfelelően magasabb, mint szokott lenni, bár a már említett Octavia Spencer vagy Mary J. Blige nevezését ostobaság lenne valamiféle kvóta eredményének tekinteni. Jordan Peele az ötödik fekete alkotó a legjobb rendező kategóriában, ahol a mexikói Guillermo del Toro is szerepel. A színészek között nyerhet még Daniel Kaluuya és Denzel Washington, Kumail Nanjiani pedig a Rögtönzött szerelem forgatókönyvéért kaphat szobrot.

Az Akadémia az izé, felfokozott hangulatban inkább nem jelölte James Francót a Disaster Artist főszerepéért, pedig kellett volna, mert tényleg jó benne. Meglepő, hogy a Kémek hídja miatt is mellőzött Tom Hanks most is lemaradt a legjobb férfiszínész kategóriáról, A Pentagon titkai főszerepéért igazán kijárt volna neki. Igazság szerint ha nevezték volna, sem jelentett volna sokat, mert Gary Oldmantől ezt az Oscart gépfegyverrel sem lehet elvenni. Az egyik legnagyobb meglepetés természetesen a Fantomszál hat nevezése, hiszen sem a céhek, sem az újságírók nem értékelték Daniel Day-Lewis utolsó filmjét, lehet, az Akadémia kicsit túltolta a gesztusértékű jelöléseket, hiszen a hatból a legnagyobb valószínűség szerint egyet sem vált majd szoborra a film.

Kellemetlen meglepetés, legalábbis az alkotóknak, hogy Martin McDonagh rendezőt nem jelölték az egyébként hét kategóriában indított Három óriásplakát Ebbing határában című filmért, de, mint ahogy azt a Vanity Fair cikke is megjegyzi, az Argo akció is úgy lett a legjobb film, hogy Ben Afflecket nem jelölték a rendezők között, pedig nagyon megérdemelte volna. A rendezői kategória egyébként a legmegjósolhatatlanabb, Greta Gerwig, Jonathan Peele, Guillermo Del Toro, Christopher Nolan és Paul Thomas Anderson közül bárki nyerhet, del Toro sajtója a legjobb, Gerwig a #metoo mozgalom miatt került előnyös helyzetbe, Nolant először jelölték ugyan, de ha más nem, az életműve miatt járna egy szobor neki, Peele a kisebbségi kvótát erősítené egy szoborral, Anderson meg az outsider, szóval ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja jósolni. Mi del Toróra tennék közepesen nagy összeget.

A színészi díjak lefutottnak tűnnek: Oldman a Legsötétebb óráért kap majd egyet, ahogy Frances McDormandra is fel mernénk tenni a rovattagok egyhavi fizetését (Három óriásplakát Ebbing határában) a legjobb női főszereplő kategóriában. Ugyanebben a filmben szerepelt Sam Rockwell, aki a mellékszereplők között a legesélyesebb, Allison janney pedig zseniális volt az Én, Tonyában, kapott is érte díjat már az újságíróktól és a színésztársaktól is. Deakinsnek nagyon drukkolunk az operatőrök között, de Hoyte van Hoytema (Dunkirk) és Dan Laustsen (A víz érintése) esélyesebbbek tűnik.

Az adaptált forgatókönyvek között az Elit játszmáért Aaron Sorkin még úgyis megérdemelné, hogy nem ez élete főműve, az eredeti forgatókönyvek mezőnyében pedig van egy olyan érzésünk, hogy Greta Gerwig lesz a meglepetés-befutó a Lady Birdért. A legjobb filmnek A víz érintése tűnik így elsőre, de a kilenc jelölt közül igazán outsidernek csak a Szólíts a neveden!, a Fantomszál és a Tűnj el! tűnik, de az Akadémia tud meglepetéseket okozni.