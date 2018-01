Rendőrök razziáztak a moziban, amelyik le merte vetíteni a Sztálin halálát

Razziát tartott a rendőrség a moszkvai Pioner moziban, amely annak ellenére lejátszotta a Sztálin halála című brit-francia fekete komédiát, hogy azt pár nappal az orosz bemutatója előtt tiltotta be a moszkvai kulturális minisztérium.

A Hollywood Reporter azt írja: mire a rendőrök megjelentek a mozinál, a délelőtt 11:50-kor kezdődött vetítés már véget ért. A rendőrség közölte: megbírságolhatják a mozit, amiért úgy játszották a filmet, hogy annak korábban már visszavonták a forgalmazási engedélyét.

Az eset után fél nappal ugyanakkor a mozi honlapján továbbra is szerepelt egy késő esti vetítés a filmből. Ugyanez a mozi, valamint a Formula Kino és a Cinema Park már csütörtökön is játszotta a filmet, de, mint mondják, akkor még érvényes volt a forgalmazási engedély, és az akkor még a minisztérium oldalán található jegyzékben is látható volt. A lap azt írja: mindennek pénteken már nem volt nyoma a honlapon, a minisztérium pedig azt állítja, már kedden visszavonták az engedélyt.

A film a Sztálin halála után kibontakozott hatalmi harc szatírája, és más ismert színészek mellett szerepel benne Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jason Isaacs, Michael Palin, Andrea Riseborough és Jeffrey Tambor. Orosz filmalkotók, parlamenti képviselők, valamint a kultusztárca társadalmi tanácsának tagjai azért kérték a film betiltását, mert szerintük "megrágalmazza hazánk történelmét", "befeketíti a fasizmust legyőző polgáraink emlékét" és meggyalázza az orosz himnuszt.

Az Oroszországban egyelőre betiltott filmszatírát április 12-től vetítik a magyar mozik.