A Halálkúra mindent lenyomott a mozikban

Az amerikai nézettségi trendeket követették ezen a hétvégén a magyar mozinézők is, a legnézettebb film Az útvesztő-tinisorozat újabb része lett, a Halálkúra második helyre szorította a Jumanji háromhetes diadalútját a pénztáraknál. Az útvesztőt a héten több, mint 40 ezer néző látta, a Jumanjit 17 ezer, a film összes nézőszáma viszont már meghaladja a 320 ezret is. Második helyen ezen a hétvégén egyébként A legsötétebb óra című film végzett, összesen majdnem 30 ezer néző volt rá kíváncsi. Új belépő a Három óriásplakát Ebbing határában című film is, ami a 14 ezres nézőszámmal az ötödik helyen végzett, - mi egyébként nagyon szerettük a filmet.

14 Galéria: Útvesztő: Halálkúra Fotó: Twentieth Century Fox Film Corporation

Meglepően jól tartja magát a Ferdinánd című rajzfilm, és a Star Wars legújabb része is befért még a top 10-be a magyar nézők ízlése alapján. Nem nagyon jött be azonban a nézőknek Liam Neeson újabb akciófilmje, amiről mi is megírtuk, hogy nem sokban különbözik a többitől. Míg múlt héten a második helyen debütált a film, ezen a hétvégén már csak nyolcadik lett.

Nem jutott be viszont az első tíz film közé ezen a hétvégén magyar film, bár múlt héten derült ki, hogy ismét jelölnek magyar filmet a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára. Enyedi Ildikó A testről és lélekről című filmjét ezen a hétvégén 3400-an látták, a teljes nézettsége pedig már meghaladja a 105 ezer nézőt. Még mindig népszerű A Viszkis, amire ezen a hétvégén is beültek több, mint hétezren, így a film már 312 ezer nézőnél tart. Múlt héten mutatták be Szász János legújabb, A hentes, a kurva és a félszemű című filmjét, amire 9300 néző volt kíváncsi.

Érdekes, hogy a Floridai álom, amit szinte mindenhol pozitív kritikát kapott és több Oscar-jelölést begyűjtött, köztük nagyon megérdemelten a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, is nem talált utat a magyar nézőkhöz, alig több mint ezren nézték meg.