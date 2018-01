Továbbra sem lehetünk túl büszkék a magyar mozis ízlésre

A magyar mozikban rendszeresen és látványosan túlteljesítik a nemzetközi eredményeiket az alpári és altesti humorral operáló vígjátékok; a Nagyfater elszabadul és a Mike és Dave esküvőhöz csajt keres országa vagyunk – állapítottuk meg tavaly, a teljes 2010-es évtized mozis bevételi adatait kielemezve. 2017-ben a helyzet egyszerre lett kicsit jobb, és még vállalhatatlanabb.

Most sem arra voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy melyik film mennyi jegybevételt termelt, hanem arra, hogy a világszerte elért teljes bevételhez melyik filmnél milyen arányban járultak hozzá a magyar nézők. A versenyből kizártuk azokat a filmeket, amik az év végi összesítésnél nem kerültek be a nemzetközi és a magyar top100-ba egyaránt - ezzel túllépve az olyan tanulságokon, mint hogy a magyar filmek a magyar mozikban elég jól teljesítenek, ellentétben például azokkal a kínai szuperslágerekkel, amiket Ázsián kívül be sem mutattak a mozik. A feltételeinknek 68 film felelt meg, ezek összesen 24,251 milliárd dollárt termeltek világszerte, ebből 57,053 millió (ez forintban több mint 14 milliárdot jelent) származott a magyar mozipénztárakból.

Ebből adódik, hogy egy film jegybevételének átlagosan a 2,352 ezreléke származik a magyar piacról. Ahol ennél nagyobb a hazai arány, azt relatív sikernek, ahol kevesebb, az relatív bukásnak tekinthetjük a magyar mozikban.

(A számításokhoz a Boxofficemojo adatait vettük kiindulási alapnak.)

De mielőtt rátérnénk a legnagyobb relatív sikerekre és bukásokra, nézzük meg az alapadatokat, vagyis a nemzetközi és a magyar piac jegybevételi toplistáit:

Magyar sikerlista jegybevétel (usd) 1 Star Wars: Az utolsó Jedik $5,323,493 2 Gru 3 $2,838,744 3 Kincsem $2,295,595 4 Thor: Ragnarök $2,204,271 5 A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja $1,817,842 6 Halálos iramban 8 $1,776,593 7 Jumanji: Vár a dzsungel $1,747,195 8 A galaxis őrzői vol. 2. $1,713,606 9 A Viszkis $1,696,686 10 Az $1,577,435

Nemzetközi sikerlista jegybevétel (millió usd) 1 Star Wars: Az utolsó Jedik $1,297.00 2 A szépség és a szörnyeteg $1,263.50 3 Halálos iramban 8 $1,236.00 4 Gru 3 $1,034.80 5 Pókember: Hazatérés $880.20 6 Wolf Warrior 2 $870.30 7 A galaxis őrzői vol. 2. $863.70 8 Thor: Ragnarök $851.70 9 Wonder Woman $821.80 10 A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja $794.90

Az Utolsó Jedik dupla sikere nem túl nagy meglepetés (az Ébredő Erő is első volt két éve mind a két toplistán, a Zsivány Egyes tavaly itthon nyert, a nemzetközi versenyben éppen csak lemaradt az Amerika Kapitány 3 mögött), az viszont igen, hogy az Amerikán kívüli piacokon nem aratott olyan nagyon: lenyomta a Halálos iramban 8, a Gru 3, a Szépség és a Szörnyeteg, de még a kínai megasláger, a Wolf Warrior 2 is. A Furious 8-nak meglett az egymilliárd dollárja kizárólag a tengerentúli piacokról (amihez Kína egymagában közel 400 millióval járult hozzá, míg az amerikai bevétel csak 226 millió volt). Ez eddig összesen öt filmnek sikerült valaha: a saját 7. részének, az Ébredő Erőnek, a Jurassic Worldnek, az Avatarnak és a Titanicnak.

A Wolf Warrior 2 sikere (a bevétele 99%-a a kínai mozikból jött) jól jelzi, milyen brutálisan fejlődik a kínai mozis piac, és lassan az amerikaival összemérhető lesz a fontossága. Olyan még sosem volt, hogy egy kínai film szinte kizárólag hazai jegybevétellel bekerüljön a nemzetközi top10-be év végén. 870 millió dollár elég jó érv: a kínai piacra odafigyelés, a kínai ízlés kiszolgálása mindenképpen a legfontosabb hollywoodi trendek egyike lesz a következő években.

Harmadik tanulságként pedig mindenképpen figyelemreméltó, hogy a magyar top10-be két hazai film, a Kincsem és a Viszkis is befért, és harmadikként a Pappa Pia is ott van a 16. helyen - ilyesmire emberemlékezet óta nem volt példa.

Fotó: Mohai Balázs

És akkor lássuk a magyar mozikban leginkább túl- és alulteljesítő filmeket. Az imént kiszámolt átlagos jegybevételi arányt vettük 100%-nak, a listákon a számok ehhez képest mutatnak százalékos értékeket. (Az átlagos értéket egyébként legjobban a Kingsman 2 közelítette meg, 98,3%-ot teljesített, vagyis ezt a filmet a mozinézők szinte pontosan ugyanannyira szerették, mint a nemzetközi átlag.)

A legnagyobb bukások:

Hát, ez egy nagyon szomorú lista. Ott van a négyszeres Oscar-jelölt Tűnj el!, a két jelölést kapott Coco, az utóbbi évek legjobb szuperhős-mozijai közül kettő (a bűnrossz Resident Evil és xXx mondjuk kicsit árnyalja a képet). Érdekes jelenség, hogy a mozikban lassan egy évtizede nyomasztóan uralkodó képregényes-szuperhősös filmek mennyire alulteljesítenek itthon: az egy szál Thor Ragnarök (107%) kivételével mindegyik gyengébben muzsikált a magyar mozikban, mint általában a világon.

A legnagyobb relatív bukások közül persze egy csomó mögött látszik a ráció. A Tűnj el! Amerikán kívül sehol nem volt siker, ami az amerikai rasszizmust boncolgató témája miatt nem túl nagy meglepetés (a jegybevétele 70%-a az amerikai mozikból jött, ami nagyjából a duplája a a mostanában szokásos aránynak egy átlagos sikerfilmnél). A Coco szintén a környezete miatt - a mexikói halottak napja mitológia - nem igazán rezonált a magyar nézőkkel, de megasiker lett az egyre jelentősebb mozinéző rétegnek számító latino közösségekben (plusz a rajzfilmeket mostanában imádó kínaiaknál, ahol majdnem annyit hozott, mint az amerikai piacon). Wonder Woman itthon a kevéssé ismert szuperhősök közé tartozik, Pókembert pedig hagyományosan nem komálja a magyar mozijáró közönség.

Lássuk a lista túloldalát, a legnagyobb relatív sikereket:

A jó hír az, hogy az élemzőnyt legalább nem a fingós-szarós vígjátékok uralják, mint az elmúlt évek hasonló, összetett listáját. Illetve ott van rajta egy egészen vállalható film is, a Barry Seal, a beszállító. Másra nincs nagyon büszkének lenni rajta.

A legnagyobb relatív siker a magyar mozikban, a nemzetközi adatok alapján várható jegybevételt több mint ötszörösen felülteljesítő Hóember például ott van a Metacritic Év legrosszabb filmjei válogatásában, és a kiugró magyar sikere előtt teljesen értetlenül állunk. De arra sincs nagyon magyarázat, hogy valaki külső kényszer és tudatmódosító szerek nélkül, önszántából pénzt adjon olyan filmekért, mint a Baywatch, vagy a Megjött apuci 2.

Ideje kitérni egy kicsit arra, hogy mire fel bélyegzünk itt jónak vagy pocséknak filmeket: az IMDB közönségszavazatai és a Metacritic filmkritika-gyűjtő oldal átlagai alapján. A legnagyobb bukások átlagpontszáma 7,2 az IMDB-n és 68 a Metacriticen, a legnagyobb sikereknél ez 5,8 és 41 - vagyis egyértelműen sokkal rosszabb filmek aratnak a magyar mozikban, mint amik buknak.

Részlet a "Nagyfater Elszabadul" című alkotásból

Mivel az idei Oscar-jelöléseket éppen most jelentették be, adta magát az ötlet, hogy plusz egy körben megnézzük, hogyan muzsikáltak a magyar mozikban a díjra jelölt filmek - de ezeknek a nagy többségét csak mostanában mutatják be itthon, így nincsenek még értelmezhető jegybevételi adatok róluk (a két kivétel a már említett, 31%-ot teljesített Tűnj el!, és a 83%-ot felmutató Dunkirk). Ezért aztán visszanyúltunk a tavalyi jelöltekhez, ahol azt láttuk, hogy egyetlenként az Érkezés teljesítette felül az átlagot (151%), A fegyvertelen katona és a La La Land alig maradt el tőle (95 és 78%), a legjobb film díját megkapott Holdfény már csak 64%-ot tudott, a Régi város 45-öt, a Számolás joga és az Oroszlán pedig 21, illetve 17%-kal szégyelli magát a lista végén.

Vagyis Magyarországon a szuperhősös filmek se hasítanak olyan nagyon, de az amerikai művészfilmek sem; a tuti sláger továbbra is a vígjáték, legyen az romantikus, korhatáros, vagy akció-komédia.

De miért?

Ennyire gáz lenne a magyar mozibajárók ízlése? Nem, a helyzet azért nem ennyire egyszerű, inkább az van, hogy mostanában a mozis trendek úgy alakultak, hogy ez jutott nekünk. Szerethetjük bármennyire a szuperhősös filmeket, az amerikaiak úgyis sokkal jobban fogják szertetni őket, elvégre ott már a nyugdíjas korosztály is képregényeken nőtt fel. Bírhatjuk a nagy költségvetésű akciófilmeket, vagy az animációt, ha egyszer a kínaiak mostanában sokkal jobban rá vannak tekeredve ezekre (rajzfilmben ráadásul pont olyan témák mennek mostanában a Cocótól a Moanáig, amik kulturálisan hidegen hagyják a magyar közönséget). A scifi jól fut itthon, ugyan a top10-be egy se került be, de azért az átlagot simán lenyomják, csak pár példa: Utolsó Jedik 168%, Valerian és az ezer bolygó városa 166%, Alien: Covenant 149%, Szárnyas Fejvadász 2049 128%, Ghost in the Shell 123%.

És a végén maradnak a vígjátékok, amik pont a robbanásszerűen növekvő harmadik világbeli piacokon nem nagyon működnek, mert a nézők sokszor nem értik, vagy sértőnek találják a humort, illetve teljesen idegenek és nem viccesek számukra a nyugati kultúrkörre írt vígjátéki alaphelyzetek. Ezek a filmek az amerikai és nyugat-európai piacokon arányaiban nyilván sokkal jobban teljesítenek, így nálunk is. Valójában nem nálunk hasít nagyon a Baywatch meg a Csajok hajnalig, hanem egy csomó más, és egyre fontosabb piacon bukik meg, vagy el sem indítják. Mivel ezeket a filmeket szinte lehetetlen úgy megírni, hogy a globális piacon működjenek, várhatóan egyre inkább rétegműfajjá válik majd a vígjáték (főleg annak a szexre és gusztustalankodásra építő ága), viszont nálunk mindig is jól fog muzsikálni. Szóval ne szomorkodjunk a magyar sikerlistát uraló gagyi láttán, inkább örüljünk, hogy úgy néz ki, az Amerikai Pite és a Hangyák a gyatyában korszaka végleg elmúlt és sosem fog visszatérni.