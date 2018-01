"Végre egy szuperhős, aki Vasembernél is viccesebb" – lelkendeztünk, amikor 2015-ben kijött A Hangya. A folyatás három évvel később, 2018 nyarán, kerül a mozikba, kedden pedig befutott hozzá az első előzetes.

A Hangya és a Darázs című második részben ismét Paul Rudd lesz majd látható a Hangyaember szerepében, Michael Douglas az öreg Hank Pymként tűnik fel megint, a Hangya partnernője pedig ezúttal Evangeline Lilly lesz – ha eddig nem derült volna ki, a másik címszereplő, Darázs szerepében.

"A Hangya is pont amiatt jó, amiért a Vasember: van egy cinikus negyvenes fickó, akinek nincs semmi látványos képessége, nem tud az elmékben olvasni, nincs se pókfonala, se mennydörgő kalapácsa, egyedül a speciális ruhájával és kütyüivel tud olyan lenni, mint a sok spandexruhás szuperkatona, istenség és mutáns" – írtuk a nagy Hangya-cikkünkben, és ugyanez jut eszünkbe a mostani előzetes kapcsán is, aminek egyértelműen azok a legjobb pillanatai, amelyekben Hello Kitty egy hatalmasra nőtt Pez-adagolóként tűnik fel.

A Hangya és a Darázs premierje július 6-án lesz az Egyesült Államokban, nálunk pedig augusztus 9-én mutatják be a mozik. Az első részhez hasonlóan Peyton Reed (Hajrá csajok!, Az igenember, Szakíts, ha bírsz) rendezte ezt is.