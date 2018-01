Diane Keaton bevédte Woody Allent

"Woody Allen a barátom, és továbbra is hiszek neki" – írta a Twitteren Diane Keaton, aki Annie Hallt alakította a rendező Annie Hall című filmjében. A 72 éves színésznő a kijelentésével az Allent ért vádakra reagált, ugyanis mint ismert, nevelt lánya, Dylan Farrow azt állítja, a filmes kislánykorában molesztálta őt.

Keaton – aki közismerten Woody Allen régi barátja – a posztban egy 1992-es interjút is megosztott, amelyben Allen az őt ért vádakra reagál, pontosabban tagadja azokat. A színésznő posztja egy nappal azután érkezett, hogy Alec Baldwin vasárnap a filmes nevelt lányát a Ne bántsátok a feketerigót! című irodalmi klasszikus Mayella Ewell nevű karakteréhez hasonlította, aki a könyvben azzal vádol meg egy fekete férfit, hogy megerőszakolta őt.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1