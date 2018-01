Ez a szerelem töri össze a szívünket a nyáron

Kellemesen érzelgős előzetes érkezett Wim Wenders (Berlin felett az ég, Párizs, Texas stb.) legújabb, Submergence című filmjéhez. A sztori J. M. Ledgard azonos című regényén alapul, a két főszerepet pedig James McAvoy és Alicia Vikander kapta.

A két főszereplő Normandia partjainál ismerkedik meg egymással, ahol mindketten veszélyes küldetésre készülnek, igaz, merőben más a szakterületük: Vikander karaktere, Danny, egy mélytengerkutató, aki épp az óceán fenekére készül, McAvoy karaktere, James, pedig a brit titkosszolgálat tagjaként Szomáliában kapott feladatot – meg kell fékeznie néhány Európa felé tartó öngyilkos merénylőt.

Akaratuk ellenére iszonyatosan egymásba zúgnak, mindketten rájönnek, hogy életük szerelmével ismerkedtek meg a francia partoknál, Afrikában azonban rosszul alakulnak a dolgok, Jamest túszul ejtik a dzsihadisták, nem tud életjelet adni magáról, Dannynek pedig úgy kell az óceán mélyére merülnie, hogy azt sem tudja, a szerelme él-e még egyáltalán. Lássuk be: nem túl jó kezdés egy friss szerelmespárnál sem.

A Submergence-t június 14-én mutatják be a magyar mozikban. Addig a regényt is be lehet szerezni akár.