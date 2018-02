Újabb Super Mario-film készül

Egy Gianán edzett vaskalapos gémer őszinte vallomása, avagy miért is baromi jó a Super Mario Odyssey, amivel teljesen vissza lehet menni gyerekbe.

Egész estét animációs filmet készít a Super Mario videójáték alapján az Illumination Entertainment stúdió. A film producerei Chris Meledandri, a Gru-filmeket készítő produkciós cég vezérigazgatója és Mijamoto Sigeru, a Nintendo igazgatója lesznek. A forgalmazó a Universal Pictures lesz, premierdátum egyelőre nincs.

Nem ez lesz az első kísérlet a videójáték megfilmesítésére, 1993-ban már készült egy adaptáció Super Mario Bros. címmel, amiben Bob Hoskins, John Leguizamo és Dennis Hopper játszottak, és a neves színészek ellenére csapnivalóan sikerült. Be is került az Index legrosszabb videojáték-adaptációkat összegyűjtő listájára. Hogy miért volt annyira pocsék ez a film, azt ebben a videóban részletesebben is kifejtettük.

Az új Super Mario-filmnek egyelőre sem a címe, sem a története, sem a szereposztása nem ismert, de Kimisima Tacumi, a Nintendo elnöke szerint mosolyra fogja fakasztani az embereket mindenhol a világon. Mondjuk ez az előző filmnek is sikerült.