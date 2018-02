A szexuális zaklatások miatt nem kerültek be filmek a berlini filmfesztiválra

Több filmet nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába, mert kiderült, hogy az alkotók között vannak szexuális zaklatási ügyekben érintett filmesek. Ezt Dieter Kosslick fesztiváligazgató mondta pénteken Berlinben egy sajtóbeszélgetésen, írja az MTI.

Kosslick elmondta, hogy a szervezők találkoztak több filmmel, amelyeket szívesen műsorra tűztek volna, de a tavaly október óta tartó botrányban nyilvánosságra került, hogy készítőik között vannak, akik "a problémához tartoznak".



Az érintettek nevét nem árulta el és a filmekről is csak annyit közölt, hogy ötnél kevesebb alkotásról van szó. Ezek azok a filmek, amelyekről biztosan tudható az érintettség, arról viszont semmit sem tudni, hogy vannak-e további érintettek a fesztivál programjába végül beválogatott filmek készítői között, mondta Dieter Kosslick.

Szerinte a Weinstein-botrány és a MeToo mozgalom révén előkerült kérdések közül művészetelméleti értelemben az a legnagyobb, hogy lehet-e egymástól függetlenül kezelni alkotót és alkotást. Mint mondta, még nincs határozott véleménye, és az eddigi esetekben rendre úgy döntöttek, hogy nem mutatnak be egy adott filmet valamely alkotójának kifogásolható, vagy akár jogszabályba ütköző tevékenysége miatt. Azonban akár szét is lehet választani és lehet külön-külön értékelni egy művész tevékenységét és a művészetét, így akár az is elképzelhető, hogy ha új film lenne, akkor a Weinstein-botrány ellenére is beválogatnák a versenyfilmek közé a szexuális visszaélés miatt elítélt Roman Polanski Szellemíró című munkáját, amely 2010-ben szerepelt a fesztiválon - tette hozzá.

A tizenegy napos fesztivál teljes programját február 6-án ismertetik.