Reméljük, hogy ezek eljutnak hozzánk moziba

Akárhogy is nézem, 2018 eleje egészen jó év a magyar mozikban, a Disaster Artist kivételével ugyanis minden komolyabb Oscar-jelöltet meg lehet majd nézni a nagyvásznon. Reméljük ez a kalandvágy a forgalmazók részéről megmarad majd az év egészére is, mert megint egy csomó érdekes film készül, és mint a filmeket általában, ezeket is érdemes mozikban nézni.



Már egy csomó film bemutatójában biztosak vagyunk, úgyhogy a listára nem került fel Steve McQueen, a 12 év rabszolgaság és A szégyentelen rendezőjének új drámája, a Widows, mert a tervek szerint novemberben bemutatják. Ugyanígy ki kellett hagyni a Boy Erased című filmet – ami egy melegeket átnevelő közösségről szól, és Joel Edgerton rendezte Russell Crowe főszereplésével - mert az szintén novemberben jön. És persze alapból nem fog bekerülni egy ilyen összeállításba mondjuk a Vörös veréb, a Mission: Impossible – Utóhatás, vagy a Jurassic World 2., hiszen elég egyértelmű, hogy ezek moziba fognak kerülni 2018-ban. De ezekről még nincs hír.

Apostle

rendezte: Gareth Evans, akinek a Rajtaütés első és második részének kegyetlen cséphadarását is köszönhetjük.



miről szól: Arról, hogy egy fiatal férfi egy távoli szigetre utazik, hogy megmentse a testvérét, akit nem elég, hogy magába szippantott egy szekta, de még pénzt is követelnek a szabadságáért. Egyébként 1905-öt írunk. Szintén egyébként Evans már egy hasonló sztorit feldolgozott a VHS nevű horrorantológia második részében, ott a szektának elég brutális vége lett, én nem tudom elképzelni, hogy megjátssza még egyszer ugyanezt. Mondjuk azt sem tudom elképzelni, hogy Evans rendez egy olyan filmet, amiben nem fogják nonstop rugdosni és agyonlőni egymást az emberek.



ki van benne: Dan Stevens, akit lehet ismerni a Szépség és a szörnyetegből és a Dowton Abbeyből, de a The Guest című csodás B-akciófilmből is. Michael Sheen is szerepel benne, aki egy remek színész, de hajlamos néha pocsék filmekben is feltűnni.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Nem sok sajnos, a Rajtaütés második része sem volt nálunk, bár a hasonló témájú Megtorlás megjárta a mozikat.

Backseat

Fotó: Ehkk / Northfoto Christian Bale a Backseat forgatásán.

rendezte: Adam McKay, aki az Anchorman óta egész komoly filmrendező lett a pénzügyi világválsággal foglalkozó A nagy dobással, amit mi 2016 legjobb filmjének választottunk, teljesen megérdemelten.



miről szól: Dick Cheneyről, a második Bush-elnökség alelnökéről. Azt nehéz eldönteni, hogy pontosan hogyan és miként fog szólni róla, hogy ez esetleg egy Uborka-epizód lesz egy csomó jó színésszel, vagy egy Uborka-epizódnak tűnő komoly, közelmúltat feldolgozó életrajzi film, mint az Oliver Stone-féle W. Egyébként a hasonló sztorikkal ellentétben McKay nem egy létező memoárból vagy tényfeltáró könyvből dolgozik, hanem a saját forgatókönyvéből.



ki van benne: Kapásból Christian Bale lesz a főszereplő, aki jelenleg kopasz (a fenti képen paróka van rajta), kövér, és úgy néz ki, mintha egy biciklipumpával felfújták volna a szerep kedvéért. De csodálatos, A nagy dobáshoz méltó szereposztása lesz, Steve Carrell lesz Donald Rumsfeld nemzetvédelmi miniszter, Tyler Perry lesz Colin Powell külügyminiszter, Sam Rockwell pedig az elnök maga.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Fene tudja, bár sok híres ember van benne, de mégis azért egy 10 évvel ezelőtti amerikai elnökség viselt ügyeiről fog szólni, miközben a jelenlegi Fehér Ház már most krézibbnek tűnik nála.

Hereditary

rendezte: Ari Aster, akinek ez az első nagyjátékfilmje, és az IMDb szerint 11 évet töltött egy vastüdőben.



miről szól: Hajjaj, ha én azt tudnám, pedig már előzetes is van hozzá. Az utóbbiból nagyjából annyit tudtam leszűrni, hogy Toni Collette az édesanyját gyászolja, miközben a lányát is neveli, és valahogy az egész családon átszövődik valami pszichózis. A Hereditary egyébként egy horrorfilm, a 2018-as Sundance-en mutatták be, ahol a kritikusok dobtak tőle egy hátast. Tényleg ez lehet az idei The Witch, It Comes At Night, vagy The Babadook, és ha ebből a háromból kettő bejött, akkor van egy sejtésem, hogy a Hereditary is be fog.



ki van benne: A már említett Collette, akit nem győztek dicsérni a premier után, illetve az ilyen filmekben mindig megbízhatóan gondterhelt figurákat alakító Gabriel Byrne is. És az biztos, hogy ebben az évben bőven fog majd mindenki Milly Shapiróról fog beszélni, akinek ez az első filmszerepe, de már az előzetes alapján is a frászt hozza mindenkire.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Olvastátok azt a három filmcímet két bekezdéssel korábban? A Witchet a Titanicon vetítették, a Babadook két évvel később került mozikba, az It Comes At Night meg sehogy. Szóval nem sok.

Old Man And The Gun

First team flying in davidpatricklowery (@davidpatricklowery) által megosztott bejegyzés, Okt 18., 2017, időpont: 11:04 (PDT időzóna szerint)

rendezte: David Lowery, aki a remek Elliot, a sárkányt, és 2017 egyik legjobb filmjét, az A Ghost Story-t is.



miről szól: Amíg nálunk a Viszkisről készül film, addig az Egyesült Államokban egy Forrest Tucker nevű férfiről, aki egy rakat bankot kirabolt a hetvenes-nyolcvanas években, aztán amikor elkapták, egy saját készítésű kenuval egyszerűen kievezett Alcatrazról. Az életéről egy remek New Yorker-cikk készült még 2003-ban, elég csak annyit tudni Tuckerről, hogy amikor az újságíró a már idős bankrablóval készítette az interjúkat, a férfi még akkor is a következő melóján filózott.



ki van benne: Robert Redford, aki tökéletes választás erre a szerepre. Aztán Casey Affleck, akinek nem annyira jó a megítélése, mint amilyen jó színész. Rajtuk kívül még egy csomó remek ember tűnik fel a filmben: Sissy Spacek, Danny Glover, Keith Carradine, Tom Waits, és Elizabeth Moss.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Van rá valamennyi, kivéve, ha a Netflix mondjuk lecsap rá, de Loweryt ismerve kétlem, hogy azt akarná, hogy bármelyik filmjét ne egy moziban mutassák be.





Radegund

rendezte: Terrence Malick (Az élet fája, Sivár vidék), akivel szemben én nagyon elfogult vagyok, de lassan kezd kiesni a pixisből a kritikusok és a közönség körében. Elég árulkodó, hogy 2017-es filmje, a sokáig készülő Song To Song nemigen került fel a külföldi kritikusok év végi listájára.



miről szól: Egy osztrák férfiről, aki a második világháborúban egyszerűen nem hajlandó a nácik oldalán harcolni. Persze mint minden Malick-filmben itt is inkább azon lesz a hangsúly, hogy hogyan is szól erről a témáról: azt rebesgetik, hogy a Radegund egy lineárisabb, sztorisabb, követhetőbb film lesz a Song To Song vagy a Knight Of Cups esszészerűsége után.



ki van benne: Az európai filmszínészet krémje, sorolom. Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow, Tobias Moretti (igen, a Rex felügyelőből), Karl Markovics. És a tiroli hegyek.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Sajnos kevés. A legutóbbi filmje, ami magyar mozikba került, Az élet fája volt, jelentős késéssel, és ráadásul teljes érdektelenség fogadta.

Roma



rendezte: Alfonso Cuarón, aki legutóbb négy éve a Gravitációval adott jelet magáról.



miről szól: Nem tudni, csak nagyon nagyon nagy vonalakban, hogy a hetvenes években fog játszódni, Mexikóban, egy középosztálybeli családról. Cuarón egyébként a 2001-es Anyádat is óta nem forgatott otthonában. De tényleg nem árulja el, hogy miről van szó, olyanokat nyilatkozik a filmről nagyon sejtelmesen, hogy ha ő az óceánban sodródna, akkor ez a film olyan, mint egy mentőöv, amit odahajítanak neki. Aztán azt is hozzátette, hogy az utómunka kicsit tovább tart azért, ahogy megrendezte a filmet. Hát jó.



ki van benne: Az IMDb szerint egy csomó mexikói színész, akik nevei nem mondanak sokat az európaiaknak. Mondjuk Gael García Bernalt sem ismertük az Anyádat is előtt.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Sok, azért a Gravitációt sokan bírták, még ha ennek láthatólag semmi köze nem lesz hozzá.

Suspiria

rendezte: Luca Guadagnino, akit frissen Oscarra jelöltek a Szólíts a nevemen miatt, de a művészfilmek rajongóit már úgyis megvette a Vakító napfényben és az I Am Love segítségével. Fun fact: sokáig úgy volt, hogy ezt a filmet David Gordon Green rendezi majd, de ő egy másik klasszikus horrorfilm újráját zsebelte be, lásd feljebb.



miről szól: Újabb horror remake, csak most az egyik legmenőbb művészfilmes rendező fogja csinálni. Dario Argento 1977-es eredetije arról szól, hogy egy fiatal lány érkezik egy sejtelmes balettintézetbe, ahol valójában boszorkányok meg egyéb démonok, rontások, illetve Argento rendezői stílusa miatt erős színes fények vannak. De ki tudja, hogy Luca Guadagnino mennyire fog tekerni egyet az alapötleten, mennyire lesz horror, és mennyire lesz andalgás az olasz tájban.



ki van benne: Chloë Grace Moretz, Dakota Johnson, Tilda Swinton, az utóbbi ráadásul egy idős férfit is játszik a filmben álnéven, akinek készítettek egy komplett, de teljesen kamu IMDb-profilt, életrajzzal együtt. És feltűnik az eredeti főszereplője, Jessica Harper is.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Mérsékelt, szerintem a Suspiria (ami egyébként hivatalosan itthon Sóhajok címen fut) nem akkora klasszikus Magyarországon, bár ha Oscart kap Guadagnino, akkor nagyobb az esély.



The Beach Bum



rendezte: Harmony Korine, aki 2012-ben megcsinálta élete nagy áttörését a Spring Breakersszel, aztán azóta csak egy Rihanna-videoklipet tudott kipréselni magából.



miről szól: Ahogy látom, Korine megint vissza fog térni a tengerpartra, csak most egy Moondog nevű szmóker csávót fogunk követni egy csapat tinilány helyett.



ki van benne: Matthew McConaughey, akiről készült egy olyan fotó, hogy szinte már abból meg lehet mondani, hogy milyen film lesz a The Beach Bum. McConaughey hosszú, szőke, lobogó hajjal, lángoló ingben, hülye napszemüvegben lófrál. Szerepel még benne Isla Fischer, Zac Efron, és Snoop Dogg.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Nem tippelek sokat, bár én nem voltam annyira oda a Spring Breakerstől, mint sokan mások, úgyhogy nem tudom objektíven megítélni, hogy mennyire érdekelheti ez az embereket itthon.



The Death and Life of John F. Donovan



rendezte: Xavier Dolan, akire valószínűleg nyugdíjas korában is úgy fogunk hivatkozni, mint a kanadai csodagyerek. Legutóbbi filmje, az Ez csak a világ vége 2017 januárjában mozikba került nálunk is, bár szinte mindenki egyetért abban, hogy ez a leggyengébb filmje. Szinte mindenki, mert a Nemes Jeles Lászlóval kitömött 2016-os cannes-i zsűri a nagydíjat adta neki. Egyébként nekem is tetszett.



miről szól: Arról szól, hogy egy férfi visszaemlékszik arra, hogy milyen volt, amikor fiatalabb korában levelezett egy tévésztárral. Többet tényleg nem lehet tudni, mindenhova ezt az egy mondatot kopizzák be.



ki van benne: Ki nincs? Sorolom a szereposztást: Kit Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Jared Keeso, Susie Almgren, Thandie Newton, Bella Thorne, Sarah Gadon, Michael Gambon, és Ben Schnetzer. És úgy képzelem, hogy ez csak a nagyon pici töredéke azoknak az amerikai színészeknek, akik valaha Dolannal akartak dolgozni.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Ennyi sztár miatt csodálkoznék, ha kimaradna.





The Man Who Killed Don Quixote



rendezte: Terry Gilliam, aki majdnem belerokkant, és egyértelműen a Nagy Művének fogja fel ezt. Ami miatt egy kicsit aggódok, mert Gilliam azért nem annyira jó rendező (pár filmtől eltekintve: Brazil, 12 majom, Félelem és reszketés), mint amennyire az elhisszük róla.



miről szól: Don Quijotéról, bár én kicsit úgy gondolom, hogy magáról az életről is fog. Nem, igazából most úgy áll a helyzet, hogy egy reklámszakemberről szól, aki hirtelen a XVII. században találja magát, és Don Quijote azt hiszi róla, hogy ő Sancho Panza.



ki van benne: Adam Driver, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, de ki tudja, lehet, hogy a bemutató idejére már megint le kellett cserélni a színészeket.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Én akkor fogom elhinni, hogy ez a film létezik, ha lement a szemem láttára a moziban. Szegény Gilliam annyit szenvedett fele évtizedeken keresztül, annyira kiszúrt vele az élet, a természet, a producerek, és valószínűleg a saját megszállottsága, hogy ez lehet nagyjából a világ legelátkozottabb filmje. Szóval a bemutatási esélyei magasak, de még bármi katasztrófa történhet vele az úton idefele, megsemmisülhetnek a tekercsek, rossz verzió érkezhet meg, stb.

Under The Silver Lake

rendezte: David Robert Mitchell, akinek a csodálatos Valami követet köszönhetjük. És igen, ha ismerős lenne ez a filmcím, az azért van, mert szerepelt a 2017-es listánkon.



miről szól: Tavaly sem tudtuk, most sem tudjuk. De hát emberek, az csinálja, aki a Valami követet, teljesen mindegy, miről szól, meg kell nézni.



ki van benne: Riley Keough, Andrew Garfield, Jimmi Simpson.



mennyi az esély, hogy bemutatják: Hát, jó lenne ehhez először tudni, hogy miről fog szólni.





Unsane



rendezte: Steven Soderbergh kicsit olyan, mint az a dohányos, aki le akar szokni, és azt mondja, hogy na jó, még egyet az erkélyen, meg még egyet a holnapi kávéhoz, meg még egyet szex után, aztán soha a büdös életben nem szokik le. A rendező pár éve bejelentette, hogy visszavonul, azóta rendezett két évadot A sebész című sorozatból, a Logan Lucky című játékfilmet, készített egy interaktív, app alapú sorozatot Mosaic címen (aminek a lineáris változatát az HBO is be fogja mutatni), és végül elkészítette az Unsane-t, az iPhone-nal forgatott horrorfilmet.



miről szól: Arról, hogy a főszereplő megőrült, vagy sem. Ennyi.



ki van benne: Claire Foy, akit már a magyarok is ismerhetnek a Netflixen futó The Crown című sorozatból, ahol ő alakítja II. Erzsébetet.



mennyi az esély, hogy bemutatják: A telefonnal forgatás már nem akkora újdonság, mint amikor Sean Baker elsütötte a Tangerine-hez, de a horrorokat még mindig szeretik a magyarok, nem győzöm eleget hangsúlyozni.