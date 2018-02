Mission Impossible 1+2+3+4+5 = 6

Tom Cruise az egyik utolsó filmsztár a szó klasszikus értelmében véve. Elvisz egy filmet a hátán, ő az, akire még egy olyan iszonyú szar filmet is fel lehetett építeni, mint a Múmia, mert azt is tisztességgel lehozta. A Mission Impossible-szériában Crusie egyszerre főszereplő és producer is, ez az a filmsorozat, ami mindennél jobban érdekli, és ez látszik is a filmeken. Nem magaskultúra ez persze, de kit érdekel, a lényeg a látvány meg a szórakoztatás, és azt a nyáron érkező, Fallout alcímű hatodik filmben is megkapjuk, orrvérzésig:

A sztori tehát az 5. rész végén veszi fel a fonalat, és ugyan úgy indul, hogy ez lesz az utolsó küldetés, de hát tudjuk, hogy nem így van, és lesz még egy film, meg még egy, meg még egy, amíg lesz olyan dolog, hegy, ház, mindegymi, amire Tom Cruise felmászhat és egy kézzel lóghat róla. Az nyilvánvalóan látszik az előzetesből, hogy az előző 5 film legjobb jeleneteit hasznosítják újra az autós üldözésektől a repülő szerkezetből való kilógáson át a magas izére való felmászásig, szóval nem lesz a hatodik filmben sem paradigmaváltás, de kit érdekel, ha ilyen rohadt jól néz ki az egész? Bemutató: augusztus 2.

(Egy dolog még: az a bajusz, amit az eszméletlenül brutális Henry Cavill fején láthatunk, az, ami tönkre vágta Az igazság ligáját, mert ugye bajszos Superman nincs, és mivel a szuperhős film utóforgatása és a Mission Imposible munkálatai egyszerre zajlottak, előbbiben kénytelenek voltak digitálisan leretusálni a fejéről. Így.)