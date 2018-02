Enyedi Ildikó az első sorban ül az Oscar-jelöltek csoportképén

Hétfőn rendezték meg az Oscar-jelöltek ebédjét, amin szinte az összes jelölt részt vett, így a legjobb idegen nyelvű film kategóriában a Testről és lélekről című filmjével versenyző Enyedi Ildikó is. Ilyenkor mindig készítenek egy csoportképet is, amin sorozatban harmadszor találunk egy magyar filmest.

Korábban Nemes Jeles László a kép közepén az Oscar-szobor mellett, míg Deák Kristóf a leghátsó sorban kapott helyet saját fotózásán. Enyedi Ildikó az első sorban ül, majdnem a legszélén, Kobe Bryant egykori NBA-játékos mellett, akit a legjobb rövidfilm kategóriában jelöltek Oscarra.

Az ebéd fontos állomása az Oscar-kampánynak, a jelöltek általában igyekeznek tenni róla, hogy itt megjelenjenek. Maga a csoportkép elkészítése egy elég hosszadalmas folyamat, mindenki megkapja a saját egy percét, hiszen egyesével szólítják őket a képre, így több mint 30 perc mire mindenki megkapja a saját helyét. A filmakadémia kiadott egy videót erről a folyamatról: idén Laura Dern szólította a jelölteket. Enyedi Ildikó 30 perc 17 másodpercnél látható a teljes bevonulást mutató videón.

A beszámolók alapján ez az esemény, ahol a legnagyobb sztárokból is kibújik a rajongó. A Deadline arról ír, hogy Kobe Bryant kapta a legnagyobb tapsot, miután felolvasták a nevét, illetve arról, hogy az egykori kosárlabdázó is mennyire megilletődött az egy helyen összegyűlt sok legendától, és azt mondta, hogy ez a legjobb All-Star, aminek valaha tagja volt. A legjobb férfi főszereplő kategória egyik esélyese, Timothee Chalamet pedig nem szalasztotta el az esélyt, hogy készítsen vele egy szelfit.

Szintén jellemző, hogy Steven Spielberg és Meryl Streep már több tucatszor vettek részt ezen az ebéden, de ugyanolyan lelkesek voltak, mintha ez lenne nekik az első. Az eseményen ott volt Ted Sarandos, a Netflix tartalomgyártásért felelős vezetője is, aki nagyon boldog volt, hogy cége filmjeinek nyolc jelölést sikerült összeszedniük, köztük a Testről és lélekről, aminek jogait a streaming szolgáltató vette meg. Ahogy a Saul fia esetében is sokat számított az amerikai forgalmazó, úgy Enyedi Ildikó és Magyarország újabb díjáért is egy amerikai cég teheti a legtöbbet a kampány utolsó szakaszában.

Ildikó Enyedi, diretora de "Corpo e Alma", única mulher na disputa pelo Oscar de filme estrangeiro: https://t.co/kBGkPSvl1L #OscarsLunch pic.twitter.com/iOTxJMjnqk — mulhernocinema (@mulhernocinema) February 5, 2018

A 205 jelöltből összesen 175-en jelentek meg az ebéden, ahol az akadémia elnöke elmondta: 75 éves fehér férfiként örül neki, hogy Hollywood legrosszabb visszaéléseinek alapjai szépen lassan örökre elfelejtődnek, utalva ezzel az iparágat megrázó zaklatási botrányokra. Ezek a hangok valószínűleg a gálán is nagy szerepet kapnak, amit március 5-én rendeznek Los Angelesben. A házigazda ezúttal is Jimmy Kimmel lesz, aki megpróbálja a szintén visszatérő producerekkel elkerülni, hogy ne történjen olyan blama, mint tavaly, mikor először a Kaliforniai álmot jelentették be legjobb filmként, a Holdfény helyett.