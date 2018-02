Melissa McCarthy ciki anyuka lesz

Melissa McCarthy legújabb filmjében visszaül az iskolapadba. A Life of the Party már a harmadik film, amit férjével, Ben Falcone-nal közösen írtak.

A történet némileg az 1986-ban készült Vissza a suliba emlékeztet. McCarthy egy olyan anyukát alakít, aki elválik a férjétől, majd új életet kezd, aminek első lépcsőfoka, hogy beiratkozik az egyetemre. Ráadásul pontosan ugyanoda, ahova a lánya is jár. Ezek után közösen kell megtapasztalniuk, hogy miért is kellemetlen, ha valaki az édesanyjával közösen éli át ezeket az éveket.

A filmbn feltűnik még maya Rudolph és Gillian Jacobs is, McCarthy lányát pedig Molly Gordon alakítja. A Life of the Party bemutatója hazai bemutatója május 10-én lesz, egy nappal az amerikai előtt.