A Trónok harca készítőitől érkezik az új Star Wars-trilógia

A Trónok harca című HBO sorozat készítő párosa, David Benioff és D.B. Weiss új Star Wars-trilógiát fognak készíteni, jelentette be a Lucasfilm. A közleményben csak azt mondják biztosra, hogy ezeknek a történeteknek semmi köze nem lesz a jelenleg futó trilógiához, ami a tervek szerint a 9. epizóddal véget ér, amit J.J. Abrams rendez majd. Szintén független lesz attól a másik trilógiától, amit korábban jelentettek be, és aminek a kreatív vezetője Az utolsó Jedik rendezője, Rian Johnson lesz.

A hivatalos közleményből az sem derül ki, hogy a készítői páros, mennyire veszi ki a részét a filmek elkészítéséből. A Trónok harca legtöbb epizódját ők maguk írták, de rendezni csak néhány epizódot rendeztek. A bejelentést elemző cikkek szerint az is mellettük szólhatott, hogy van tapasztalatuk abban, hogy milyen mikor egy hatalmas rajongói bázissal rendelkező történetet kell megfilmesíteni egy egyedi (fantasy) világban.

Producerként az volt a dolguk, hogy megtalálják a legjobb színészeket és rendezőket a projekthez, plusz hiába kaptak tévés mércével nézve sok pénzt a sorozatra, George R. R. Martin történetét így is óriási kihívás volt sorozatként feldolgozni, nekik viszont sikerült filmes szemmel nézve is látványos epizódokat forgatniuk. Az is lehet, hogy az ő filmjeikkel eleve egy felnőttebb közönséget akarnak megszólítani, hiszen ha ilyen sok Star Wars-film készül a jövőben, valahogyan meg kell őket különböztetni.

Korábban azt lehetett tudni, hogy David Benioff és D.B. Weiss a Trónok harca után, újabb sorozatot készítenek az HBO-ra, a bejelentés viszont nagy botrányt kavart. Az Indexen is beszámoltunk róla, hogy a tervek szerint egy olyan alternatív Amerikában játszódó sorozatot képzeltek el, ahol a polgárháborúban a déli államok győztek és a rabszolgatartás mai napig legális. A tiltakozók elindították a #NoConfederate hashtaget, amivel megpróbálták rávenni az HBO-t, hogy álljon el a projekttől, mert napjaink Amerikájában így is túl sok olyan ember van, aki arról álmodozik, hogy állítsák vissza a rabszolgaságot, egy ilyen sorozat pedig könnyen az ő álmukat valósítja meg. A Star Wars-bejelentés után az HBO nem kommentálta a Confederate sorsát.

Benioff és D.B. Weiss trilógiájának bejelentése után azok a hangok is megjelentek, hogy a Star Wars-filmekért hiába felelős egy nő, Kathleen Kennedy, a Lucasfilm vezetője, a döntéshozói szerepben továbbra is fehér férfiak tűnnek fel. A Variety összegzése szerint a Birodalom visszavág volt az egyetlen, aminek az egyik forgatókönyvírója nő volt, a többi filmen rendezői és írói pozícióban csak fehér férfiak vettek részt és ez az újabb kinevezés nem áll összhangban azzal, amit a modern trilógiákban is elkezdtek, aminek női és színes bőrű, illetve különböző kisebbségből származó színészek voltak a főszereplői.

Arról sem tudni, hogy a filmek mikor készülhetnek el, mert a producer páros még legalább egy évig el lesz foglalva a Trónok harcával, aminek a bemutatója valamikor a jövő évben esedékes. Bob Iger, a Disney vezérigazgatója annyit mondott, hogy Benioff és Weiss már korábban megkeresték a stúdiót az ötletükkel, és úgy tűntek, mint akik nem akarnak a Trónok harca után újabb tévésorozatot készíteni. Ettől a Confederate-ügy még furcsább megvilágításba kerül.