Máris 100 ezer néző felett A szabadság ötven árnyalata

Magyarországon is bemutatták A szürke ötven árnyalat trilógia utolsó darabját, A szabadság ötven árnyalatát, ami a hétvégén magasan a legnépszerűbb film volt a hazai mozinézők körében. 97 ezer ember váltott jegyet a filmre, hogy megtudja, boldogan él-e Anastasia és újdonsült férje, Christian. Ez a szám alig marad el attól, amit a tavaly bemutatott második rész tudott. Azt 101 ezren nézték a bemutató hétvégéjén, vagyis minimális a lemorzsolódás. A szürke ötven árnyalata a magyarok egyik kedvence, az első részt rengetegen, 182 ezren nézték meg a bemutató hétvégéjén.

A forgalmazók valószínűleg számítottak rá, hogy a magyarok kedvenc regényadaptációja mellett más filmmel nem igazán lehet labdába rúgni, ezért csak az idei Oscar-szezon egyik népszerű filmje a Szólíts a neveden került még a mozikba, de erre alig néhány ezer ember volt csak kíváncsi. A két fiatal férfi szerelméről szóló filmet Magyarországon csak a Cinefesten mutatták be és sokáig úgy nézett ki, hogy ezt követően már nem is kerül mozikba. A Szólíts a neveden most nyerte meg az amerikai forgatókönyvírók céhe éves díjátadóján a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó díjat, főszereplőjével, Armie Hammerrel pedig néhány napja jelent meg az interjúnk.

Az Egyesült Államokban is a Szabadság 50 árnyalata nyerte a hétvégét, de ott közel sem beszélhetünk a magyarhoz hasonló dominanciáról. A 38.8 millió dolláros nyitóhétvége a győzelemhez elég volt, de nem számít különösebben erősnek. Az előző rész 46 millió dollárral indított vagyis az amerikai mozinézők közül jóval többen morzsolódtak le, mint a magyarok közül.

Második helyen a Nyúl Péter szerepel, 25 millió dolláros bevétellel. Ez 10 millió dollárral több, mint amire a gyártó stúdió eredetileg számított. A nézői reakciók pozitívak így a szakértők arra számítanak, hogy szépen csendben jól teljesíthet majd a film a következő hetekben, mert csak március végén érkezik újabb gyerekeknek szóló animációs film az amerikai mozikba.

Clint Eastwood filmje, A párizsi vonat csalódásnak tűnik. A kritikusok lehúzták és a nézők sem voltak rá kíváncsiak. Eredetileg arra számított a stúdió, hogy 15 millió körül alakul a nyitóhétvége, de végül csak 12 millió dollár jött össze. Szerencséjükre a film csak 30 millió dollárba került, így túl komoly bukástól nem kell tartani. Itthon március 15-én mutatják be majd ezt a filmet.