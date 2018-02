A hazugságról készíti legújabb filmjét Goda Kriszta

350 millió forintos támogatást kapott legújabb filmjére Goda Kriszta a Nemzeti Filmalaptól. A Csak szex és más semmi rendezője áprilisban kezdi forgatni ötödik filmjét, ami egy 2016-ban bemutatott olasz film remake-je lesz.

A Teljesen idegenek egy baráti társaságról szól, akik azzal dobják fel a szilveszteri bulit, hogy kiteszik a telefonjaikat az asztalra és minden bejövő hívást, üzenetet, megosztanak egymással. Az először vicces játék hamar eldurvul és komoly hazugságokra derül fény. Ezen keresztül boncolgatja a film azt a kérdést, hogy az őszinteség a legfontosabb vagy a legkártékonyabb dolog-e az emberi kapcsolatokban.

A magyar változat neve BÚÉK lesz és már azt is lehet tudni kik szerepelnek benne:

Bata Éva

Szávai Viktória

Törőcsik Franciska

Csányi Sándor

Elek Ferenc

Lengyel Tamás

Mészáros Béla

A film egyik producere az a Zákonyi S. Tamás lesz, aki korábban a Filmalap tulajdonában álló Mafilm igazgatója volt, és szintén producere lesz még a filmnek a Ditz Edit és Geszti Péter házaspár, Geszti évek óta dolgozik a Filmalap marketing tanácsadójaként.

A BÚÉKot a tervek szerint az év végén mutatják be a mozikban.

A Filmalap azt is bejelentette, hogy Hajdú Eszter következő dokumentumfilmjéhez 22 millió forintos támogatást ítéltek meg. Hajdú készített korábban megrázó filmet a romagyilkosságokról. Az Ítélet Magyarországon című filmjéről itt írtunk bővebben.

Legújabb munkája Siess haza, vár a mama címmel készül és a Hungária majd az LGT szólógitárosa, az Egyesült Államokba távozott Barta Tamás és Magyarországon maradt édesanyja kapcsolatát mutatja be. Barta a diktatúra és az anyjával való kapcsolata miatt hagyta el az országot. A film 1974 és 1982 közötti időszakra koncentrál, ekkor magnókazettákra rögzített üzenetekkel tartották a kapcsolatot. A tervek szerint ezt is az év végén mutatják be.