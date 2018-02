Nyáron már forgatják a Star Wars IX-et

Ennyi a hír, bejelentették, így lesz, kész, de hogy cikk legyen belőle, kicsit fel kell habosítani, szóval:

2019 december 20-án kerül mozikba a harmadik Star Wars-trilógia zárófilmje, az egyelőre cím nélküli Star Wars IX, amit a VII. epizódot is készítő J.J. Abrams rendez majd. Eredetileg nem ő ült volna a rendezői székben, hanem Colin Trevorrow, de ő kiszállt/őt kirúgták a projektből/projekt mellől.

A forgatás nyáron kezdődik, azaz ugyanazt a menetrendet követi, mint az előző két film: forgatás nyáron, utómunka télen, marketingkampány a bemutató évében végig. Az infót maga Abrams hozta nyilvánosságra, amikor egy videóban arról beszélt, hogy gőzerővel dolgozik a film előkészítésén, amit majd nyáron forgat. A videóban van pár új képkocka a Solo című, tavasszal mozikba kerülő antológiafilmből, amit Abrams egyik mentora, Ron Howard rendezett.

Abrams eredetileg nem akarta elvállalni a IX. részt, de a lehetőség túl vonzó volt neki ahhoz, hogy nemet mondjon. Meg, gondolom, a szabad szemmel is jól látható dollárköteg, de ne legyünk anyagiasak, Star Warst szerelemből és presztízsből is rendez az ember, kivéve, ha Colin Trevorrow-nak hívják, és nem akarja, hogy a Disney minden egyes jelenetben megmondja neki, hogy pontosan mit is kell benne szerepeltetnie. (via)