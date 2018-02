Dev Patel lesz David Copperfield

Dev Patel, a Gettómilliomos színésze lesz David Copperfield. Mármint nem a bűvész, hanem a Charles Dickens világhírű regényéből készülő film hőse. Most éppen egy modernizált változatot forgatnak a sokszor megfilmesített könyvből The Personal History of David Copperfield címmel Armando Iannucci rendezésében. Ő nemrég a hatalmas botrányt kiváltó Sztálin halálával került be a hírekbe, de ő csinálta az Egy kis gubancot is, aminek forgatókönyvéért Oscarra is jelölték.

Dev Patel is kapott már Oscar-jelölést, méghozzá tavaly az Oroszlánért a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában. A következő filmje, még a David Copperfield előtt a Hotel Mumbai lesz, ami a 2008-as mumbai terrortámadás történetét fogja feldolgozni.

A The Personal History of David Copperfield premierjéről egyelőre nincs információ.