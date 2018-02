Világsztárral forgat Enyedi Ildikó

Enyedi Ildikó, az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről rendezőjének következő filmjében a francia világsztár, Lea Seydoux lesz a főszereplő, írja a The Hollywood Reporter. Emyedi régóta dédelgetett terve, hogy filmet forgasson Füst Milán A feleségem története című könyvéből. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a tervből nem lesz semmi, az Indexnek decemberben adott interjújában már azt mondta, hogy megkezdték a film előkészítését.

Most az is kiderült, hogy a főszerepet, a féltékenységtől szenvedő Störr kapitány francia feleségét Lea Seydoux játssza majd. Seydoux eleinte főleg francia filmekben játszott, de 2009 után beindult a nemzetközi karrierje. Játszott Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című filmjében, Woody Allen Éjfélkor Párizsban című komédiájában és ő volt Tom Cruise egyik partnere a Mission Impossible: Fantom protokollban. A legnagyobb sikerét 2013-ban érte el, amikor szereplőtársával és a film rendezőjével közösen Arany Pálmát nyert Cannes-ban az Adéle élete című filmért. Azóta volt már Bond-lány is, játszott a 2015-ös 007 Spectre: A Fantom visszatérben.

Enyedi Ildikó filmjét jövőre kezdik el forgatni többek között Budapesten, Párizsban, Berlinben és Dél-Olaszországban. A filmben újra együtt fog dolgozni a Testről és lélekről producereivel, de csatlakozik hozzájuk a Toni Erdmant segítő csapat is.