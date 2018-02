Tovább küzdenek a megsemmisülés ellen Weinsteinék, most az elnököt rúgták ki

Ha pedig nem fogja tudni eladni, félmilliárd dollár is elúszhat.

Egyetlen mondatos közleményben tudatta a Weinstein Company, a több mint nyolcvan nő zaklatásával vagy megerőszakolásával vádolt Harvey Weinstein által alapított hollywoodi filmes cég, hogy "jó okkal" kirúgják a vállalat elnökét, David Glassert - írja a New York Times. Azt már nem közölték, mi az a jó ok.

A döntésnek ugyanakkor köze lehet ahhoz, hogy a vállalat Weinstein múltjának kitudódása óta mindent megtesz azért, hogy elkerüljék a csődöt. Ennek érdekében akarták eladni az egész céget, nagyjából negyedmilliárd dolláros áron, valamint még negyedmilliárd dollár adósság átvállalásával, de ezt az utolsó pillanatban megakadályozta Eric Schneiderman New York-i főügyész. Ő ugyanis beperelte Weinsten cégét azért, mert nem biztosítottak a munkavállalóiknak megfelelő védelmet, vagyis valószínűleg erre vonatkozott, hogy szerinte nagyon durván megsértették a cégnél az emberi, polgári jogokat és az üzleti szabályokat is.

A főügyész beadványa nem nevezi nevén David Glassert, akit a céget vezető Weinstein fivérek, Bob és Harvey "a harmadik testvérnek" neveztek, de egyértelműen utalt rá a titulusával, amikor azt sorolta fel, kik voltak azok, akik "elmulasztották kivizsgálni" Harvey Weinstein bűncselekményeit a cégnél.

2015-ben úgy volt, hogy Glasser távozik a cégtől, de végül mégis aláírt egy újabb hároméves szerződést. Ezt Bob Weinstein részben a köztük lévő jó barátsággal indokolta. A New York Times úgy tudja, ha eladták volna a céget, Glasser akkor is maradt volna a helyén az új tulajdonossal is, csak Bob Weinsteinnek kellett volna távoznia.