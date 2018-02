Tenki Réka: Nagyon nagy lehetőség ez

Tenki Rékát kilenc másik európai színésszel választották be az idei berlini Shooting Starsba, ami nagyjából olyan, mintha egy reflektorfényt irányítanának a világ egyik legnagyobb filmfesztiválján a kontinens legtehetségesebb fiatal színészeire. Korábban szerepelt a válogatásban többek között Gryllus Dorka, Hámori Gabriella és Nagy Zsolt is, Tenki olyanok mellett került be 2018-ban, mint a Thelma című norvég film főszereplője, Eili Harboe, vagy a saját színdarabját a Chewing Gum című sorozattá adaptáló Michaela Coel.









Egy éve mutatták be a Berlinalén Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét, amiben Tenki játssza a két főszereplőt faggató pszichológust. Amikor a sajtóst kérdezem arról, hogy hányan akarnak még a magyar színésznővel interjúzni, azt a választ kapom, hogy vannak még bőven, főleg egy csomó olasz újságíró. Ott január elején mutatták be Enyedi filmjét, és úgy tűnik, hogy egy év után is van bőven mit kérdezni róla. Amikor még csak a sajtónak mutatják be az idei Shooting Starokat, akkor Tenki arról beszél, hogy mennyi profi volt Enyedi, és hogy nem egy művészfilmet, hanem egy szerelmesfilmet akartak készíteni. Szóba kerül a Budapest Noir is, a moderátor kérdésére megemlíti, hogy igen, lehet Budapesten is ilyen filmet csinálni.

Tenki négyszemközt elmondja a Shooting Stars, és az, hogy megint itt lehet a Berlinalén, nagyon nagy lehetőség neki. "Nagyon jó érzés, és ha ebből összejönne egy nemzetközi film, az is nagyon jó lenne," - mondja. A Shooting Stars-zal ugyanis nemcsak a sajtóturnéztatás jár, hanem elviszik a színészeket találkozni casting directorokkal, producerekkel, és rendezőkkel is. Szerinte ezért is lett kitalálva a Shooting Stars, és "és nagyon jó lenne ezekkel az emberekkel együtt dolgozni valahogy", mondja, annak ellenére, hogy tegnap találkozott az idei csoport először.



Ugyan tavaly szerepelt a Variety listáján, nem pottyant az ölébe egy csomó külföldi megkeresés, szerinte a lista arra volt jó, hogy könnyebb legyen a Shooting Stars válogatóinak a dolga, hogy a neve kicsit előrébb legyen. Elmondja, hogy azért máshogy zajlik a színészek munkája, Magyarországon behívják őket egy castingra, aztán vagy kell, vagy nem, külföldön pedig mindenki nagyon nyitott mindenre.





Amikor arról kérdezem, hogy mégis, milyen lehetőségek vannak külföldön, hogy működhet ez egy magyar színésznek, Tenki elmondja, hogy a legtöbb magyar színész elsődleges megélhetése a színház. "Nekünk az az alapállásunk," miközben a körülöttönk ülő fiatal színészekből csak néhány dolgozik színházban, a legtöbbjük csak és kizárólag filmes munkákból él. És ők a sajtósaik és az ügynökeik segítségével járnak castingokra országról országra. "Ez egy más életstílus, mint amit mi hozunk otthonról."



Ahogy végigfutottam a többi Shooting Stars-színész IMDB-oldalát, azt vettem észre, hogy a legtöbb főszereplő volt, sőt, Coel a saját sorozatát is írta. Tenkinek főszerepre még nemigen volt lehetősége (a Budapest Noirban is Kolovratnik Krisztián mellett szerepelt), de amikor arról kérdezem, hogy neki nincsenek-e erre ambíciói, diplomatikusan annyit válaszol, hogy "ambíciói mindenkinek vannak." A jövőbeli filmes szerepeiről nem akart elhamarkodottan beszélni, de azt elmondta, hogy következőnek A hattyúban láthatjuk márciustól az Örkény Színházban.

Coverfotó: Vittorio Zunino Celotto / EFP. A Shooting Stars idei szereplői, sorban: Franz Rogowski (Németország), Luna Wedler (Svájc), Michaela Coel (Egyesült Királyság), Matilda De Angelis (Olaszország), Eili Harboe (Norvégia), Jonas Smulders (Hollandia), Alba August (Svédország), Matteo Simoni (Belgium), Irakli Kvirikadze (Grúzia), Reka Tenki (Magyarország).