Geoffrey Rush csak azért ért hozzá egy színésznőhöz, mert ez volt a dolga

Geoffrey Rush Oscar-, Emmy- és Tony-díjas ausztrál színészt még tavaly novemberben vádolták meg, hogy nem megfelelően viselkedett egy színésznővel. Az eset még 2015-ben a Lear király Sidney-i színre vitele kapcsán történt. A színész akkor annyit mondott, hogy sem a színtársulat, sem a vádlója nem kereste meg közvetlenül, és mivel semmiféle konkrétummal, hellyel, időponttal nem szembesítették, nincs mit mondania. Később kiderült, hogy a darabban szereplő egyik színésznő vádolta meg a Karib-tenger kalózai filmek sztárját, mert úgy érezte, a színész több ízben, úgy ért hozzá a színpadon, hogy az számára kellemetlen volt. A színésznő ráadásul többször kérte Rush-t, hogy állítsa le magát.

A színész válaszul több sajtóorgánumot is beperelt, köztük a Daily Telegraph-ot, és személyesen annak újságíróját, a cikkeket jegyző Jonathon Morant. Rush-nak az volt a legfőbb indoka, hogy ezek a cikkek szexuális ragadozónak és perverznek állítják be őt, és ezzel ráragasztják a szexuáli s zaklatás címkéjét. A tárgyalás hétfőn el is kezdődött, ezen főleg Rush ügyvédje próbálta magyarázni, hogy a színész ellen felhozott vádak teljesen homályosak és nem körülhatárolhatók, így gyakorlatilag lehetetlenné teszi Rush számára, hogy megvédje magát.

Az vád szerint egyébként az eset a Sydney Theatre Company színpadán történt, ahol állítólag a színész a Lear Király előadásban öt alkalommal úgy fogta meg a színésznő társát a több száz fős közönség előtt, ami számára teljesen elfogadhatatlan és kínos volt. És hiába kérte többször Rush-t, hogy hagyja abba, ez nem történt meg.

Rush védője szerint azonban a színész azt az utasítást kapta, hogy vigye keresztül a színésznőt a színpadon, ezért fogta meg a színésznőt. A kellemetlen érintés tehát munkahelyi utasításra történt. A hétfői meghallgatáson tehát egyelőre nem derült ki, igazak-e a színész ellen felhozott vádak.