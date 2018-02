Az Elit játszma sztárjával folytatódhat a bohócos horror

Miután Stephen King emberevő bohóca szerte a világban döntögeti a bevételi rekordokat, teljesen egyértelmű volt, hogy a filmnek lesz folytatása, 2. fejezet címmel. Úgy tűnik, viszonylag gyorsan el is készül, hiszen a Warner Bros. Pictures azt már bejelentette, hogy 2019 szeptemberében lesz a bemutató, ami azt jelenti, hogy a forgatást idén nyáron el kell kezdeni.

Úgy tűnik a szereposztás is alakul, a Variety most arról ír, Jessica Chastain, a mozikban jelenleg is futó Elit játszma főszereplője elég komoly befutó lehet Beverly felnőtt szerepére, és már javában folynak vele a tárgyalások. A rendező ugyanaz az Andy Muschietti lesz, aki már dolgozott egyébként Chastainnal egy korábbi filmjében, ezért is tarjták a színésznőt komoly esélyesnek. A forgatókönyvet Gary Dauberman írja, bár a hírek szerint még elég korai stádiumban van. A 2017-es első részben Sophia Lillis alakította Beverly szerepét.

Chastain biztosan örülne a szerepnek, hiszen legutóbb éppen az a hír terjedt el vele kapcsolatban, hogy Xavier Dolan kanadai rendező kivágja a karakterét legújabb filmjéből, ami The Death and Life of John F. Donovan címmel készül. A film végső változatában nem volt helye Jessica Chastain karakterének, így ki kellett vágni a jeleneteit, ezek hiába viccesek és szórakoztatóak, nem érezte úgy, hogy hozzáadnak a film történetéhez, mondta a rendező.