Egyre több hollywoodi sztár támogatja a diákok fegyver-ellenes mozgalmát

George Clooney színész és nemzetközi jogász felesége, Amal Clooney kedden jelentette be, hogy félmillió dollárt adományoz az Egyesült Államokban a fegyvervásárlás szigorításáért szót emelő floridai diákok mozgalmának. A Clooney-házaspár azt mondta, személyesen is részt vesznek majd a március 24-i menten, hogy így támogassák a fiatalokat. A pénz pedig kélt gyermekük, Alexander és Emma nevében is. Azóta egyre több amerikai híresség jelentette, hogy csatlakozik a mozgalomhoz.

Spielberg és felesége, Kate Capshaw kedden a George és Amal Clooney házaspár bejelentését követően ajánlotta fel, hogy csatlakozva kezdeményezésükhöz ugyancsak félmillió dollárt (127 millió forintot) adományoznak a diákoknak a tüntetés szervezésére. Az Oscar-díjas rendező hozzátette, hogy feleségével együtt üdvözlik a diákok mozgalmát, írja az MTI.

Jeffrey Katzenberg és felesége, Marilyn is közleményben hozta nyilvánosságra, hogy Clooneyék példáját követve szintén félmillió dollárral állnak a March for Our Lives (Felvonulás az életünkért) elnevezésű felvonulás mögé.

"George és Amal, nem is tudnék jobban egyetérteni veletek. Csatlakozom hozzátok, és 500 ezer dollárt adományozok a March for Our Lives számára" - írta Twitter-üzenetében megjegyezve, hogy a diákok szervezkedése a hatvanas évekbeli Freedom Riders-mozgalomra emlékezteti.

A diákok mozgalmát olyan sztárok is támogatják, mint Justin Bieber, Lady Gaga és Cher.