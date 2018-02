Szombat este átadták az 68. berlini filmfesztivál díjait. Tavaly Enyedi Ildikó azóta Oscarra is jelölt Testről és lélekről című filmje kapta a fődíjat, idén az egyetlen versenyben lévő magyar vonatkozású film a Solar Walk című rövid animáció volt Bucsi Rékától. Ugyan nem versenyben, de szerepelt a Panorama szekcióban a romagyilkosságokat és annak hatásait feldolgozó Genezis, Bogdán Árpád rendezésében.

És rögtön a díjátadó legelső díjazottja Bucsi Réka volt a dán-magyar koprodukcióban készült Solar Walkkal, ő az Audi Short Film Awardot kapta meg. Bucsit még a neve kimondása előtt úgy méltatta a zsűri egyik tagja, hogy egy hatalmas fantáziával dolgozó filmkészítő kapja majd a díjat. Bucsi pedig elmondta, hogy ő ugyan nem a díjakért készíti a filmeket, de független animációs filmkészítőként nagyon jó érzés nyernie. A filmről itt írtunk.

A Berlinalén három különböző díjat adnak rövidfilmekre: Arany Medve, Ezüst Medve, és az Audi Short Film Award. Az utóbbi 20 ezer eurós pénzdíjjal jár, ezt kapta meg Bucsi Réka.

Bucsi Rékával előző filmje is ott volt a Berlinalén, akkor ezt a videót készítettük vele.

Bucsi a díjátadó utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez már a harmadik alkalom, hogy itt van a Berlinalén, és dícsérte a fesztivált, hogy milyen jó platform ez filmeket bemutatni. Elmesélte, hogy a Solar Walk egy kifejezetten kísérleti jellegű és szokatlan film, ami ebben is hasonlít a többi fesztiválos rövidfilmhez.

A Berlinale 2018 díjazottjai

Arany Medve: Touch Me Not (Adina Pintilie)

Ezüst Medve (a zsűri nagydíja): Twarz (Malgorzata Szumowska)

Ezüst Medve-díj egy új perspektívákat nyitó filmnek: The Heiresses (Marcelo Martinessi)

Legjobb rendező: Wes Anderson (Kutyák szigete)

Legjobb színész: Anthony Bajon (The Prayer)

Legjobb színésznő: Ana Brun (The Heiresses)

Legjobb forgatókönyv: Museo (Manuel Alcalá, Alonso Ruiz Palacios)

A legjobb művészeti teljesítmény: Dovlatov (Alexej German)

Legjobb dokumentumfilm: Waldheims Waltzer (Ruth Beckermann)

Audi Short Film Award: Solar Walk (Bucsi Réka)

Legjobb rövidfilmért járó Ezüst Medve-díj: Imfura (Samuel Ishimwe)

Legjobb rövidfilmért járó Arany Medve-díj: The Men Behind the Wall, (Ines Moldavsky)

Legjobb elsőfilm: Touch Me Not (Adina Pintilie)

Az idei filmfesztiválról írt cikkeinket itt lehet megtalálni.