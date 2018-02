Már 210 ezren voltak kíváncsiak a Valami Amerika 3-ra

Még mindig a Valami Amerika 3 a legnépszerűbb film a hazai mozikban. Múlt héten írtunk róla, hogy Herendi Gábor legújabb filmjének az első hétvégén 116 ezer nézője volt, ilyenre magyar film esetében 1997 óta nem volt példa. A kritikák nem voltak jó véleménnyel a filmről, de megemlítették, hogy ez nem áll majd a népszerűségének útjába. A második heti eredmények ezt is igazolják. Mindössze 30 százalékot csökkent az eladott jegyek száma, ami kifejezetten jónak számít, pláne egy ilyen erős nyitás után, hasonló csökkenést produkált tavaly márciusban a Kincsem is, ami szintén jó előjel a Valami Amerika 3 számára, ami már most túljutott az egyébként komoly mérföldkőnek számító 200 ezres nézettségen.

Második helyen maradt a legújabb Marvel-film, a Fekete párduc, ami 40 százalékos csökkenés mellett nem teljesít rosszul, de közel sem lehet olyan kirobbanó sikerről beszélni, mint az Egyesült Államokban vagy a világ többi részén.

Több új, az Oscar-versenyben érdekelt filmet is bemutattak a héten a mozik, de mégsem ezek voltak a premierek közül a legnépszerűbbek. Hanem egy vígjáték, az Éjszakai játék, ami kellemes meglepetés volt, kritikánkban ugyanis azt írtuk, hogy egy oké vígjáték, amin jót lehet nevetni és szórakozni. Ennek 28 ezer nézője volt, ami a harmadik helyre volt elég.

Steven Spielberg legújabb filmje, A Pentagon titkai Tom Hanksszel és Meryl Streeppel a főszerepben nagy meglepetésre mindössze két Oscar-jelölést szedett össze. Itthon 17 ezer nézője volt a filmnek, amivel az ötödik helyet sikerült megszereznie a listán.

Hatodik lett az Oscar-verseny jelenlegi legnagyobb esélyese, A víz érintése. A 7833 néző alapján úgy tűnik, hogy nem jutott el túl sok emberhez a film híre, vagy esetleg a témája, ami egy néma takarítónő és egy békaember szerelmi történetét meséli el. Kritikánkban azt írtuk, hogy egy remekül sikerült filmről van szó, amitől nem sajnálnánk az Oscar-díjakat.

Kevin Feige, a Marvel mozis univerzumának vezető producere valószínűleg legvadabb álmaiban sem számított arra, hogy a Fekete párduc ilyen kirobbanó siker lesz. 10 nap alatt 400 millió dolláros bevételt szerzett az Egyesült Államokból, amihez a világ többi része még 300 millió dollárral járult hozzá, vagyis a film máris 704 millió dolláros bevételnél tart, és hol van még a vége. Ha nem számítjuk az inflációt, akkor ilyen jó második hétvégét a történelem során csak egyetlen film produkált, a 2015-ös Az ébredő erő című Star Wars-film. Ha belevesszük az inflációt, akkor is ez minden idők ötödik legjobb második hétvégéje, vagyis tényleg történelmi sikert ért el Ryan Coogler filmje.

A filmnek szinte az összes fontosabb szereplője színesbőrű, az amerikai újságírók pedig azt várják ettől, hogy a stúdiók a Fekete párduc sikerén felbuzdulva több, kisebbségi karaktereket és történeteket bemutató filmet mutatnak majd be. Továbbá ahogy a Deadpool néhány évvel ezelőtt, most a Fekete párduc is bebizonyította, hogy nem csak nyáron lehet kiemelkedő mozis bevételeket elérni.

A képregényfilm mellett a két másik bemutató, alig tudott labdába rúgni. Az éjszakai játék 16 millió dollárt szedett össze, amivel a második helyet szerezte meg, míg Natalie Portman új filmje, az Expedíció 11 millió dolláros bevétellel csak a negyedik helyen kezdett. Ezt a filmet eredetileg itthon is mozikban játszották volna, ám végül a Netflixhez kerültek a jogok, így a streaming szolgáltató előfizetői nézhetik majd csak meg, március 12-től.