Tényleg annyira jó a Fekete Párduc?

Hatalmas popkulturális siker a Fekete Párduc, a Marvel legújabb szuperhősfilmje, amely ugyan Magyarországon nem tarolt akkorát, de az Egyesült Államokban az elmúlt évek egyik legnagyobb filmes sikertörténete. Ez az első közel egymilliárd dollárt hozó film, amit fekete rendező készített túlnyomó részt fekete színészekkel, fekete zeneszerzővel és mindezt Afrikában. Azonban a marketing és a hatalmas hype mellett szinte eltörpül a legfontosabb kérdés: tényleg jó a film?

A Kultrovat Podcast legújabb adásában Szabó Péter, Iván András és Sajó Dávid beszélgetnek arról, hogy bizony a Fekete Párducnak vannak gyenge pontjai, és nem igazán kerülte el azokat a hibákat, amelyek jellemzők a legtöbb Marvel-filmre. A legújabb adásban ezért beszélünk a film

aktuálpolitikai kapcsolódásáról,

a visszatérő főgonosz problémáról,

a kissé lehangoló akciójelenetekről,

és persze arról is, hogy milyen remek színészi gárda játszik a filmben.

Bónuszként még kicsit érintjük a hamarosan mozikba kerülő Bosszúállók 3-at is.

