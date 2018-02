A Fekete Párduc főellensége könyveket éget a Trumpnak üzenő filmben

Az HBO készített új adaptációt Ray Bradbury leghíresebb regényéből, a 451° Fahrenheitből, a Fekete Párduc trónkövetelőjével, az új Rocky-film, a Creed: Apollo fia főszereplőjével, Michael B. Jordannel.

Ahogy az a regényből vagy a kultikus, 1966-os François Truffaut-filmből is tudható, a címben a 451° Fahrenheit arra a hőfokra utal, amelyen meggyullad a papír, mivel a történet egy olyan jövőben játszódik, ahol betiltották a könyveket és az olvasást. Ezt a sztorit modernizálta, vagyis tette a Bradbury jövőjénél is futurisztikusabb jövőbe az HBO megrendelésére Ramin Bahrani (a Mindenáron című Dennis Quaid-Zac Efron-film rendezője), és most az első előzetes is megjelent.

A rendező szerint teljesen egyértelmű, miért most, Donald Trump Amerikájában veszik elő újra a népek elbutulásáról is szóló sztorit. "Politikailag elég furcsa irányba mennek a dolgok azzal kapcsolatban, hogy mi valóság és mi nem az. Azt hiszem, már jó ideje ebbe az irányba haladunk, csak most még egyértelműbbé vált" - nyilatkozta egy korábbi interjúban.

Michael B. Jordan most bemutatott, másik filmje, a Fekete Párduc végén is elhangzik egy burkolt beszólás Trumpnak: a film főszereplője közli, aki ilyen időkben falakat épít, az hülye.

A filmben szerepel még a kétszeres Oscar-jelölt Michael Shannon (A víz érintése, Éjszakai ragadozók, Batman Superman ellen) és Sofia Boutella (A múmia, Atomszőke, Star Trek: Mindenen túl, Kingsman). A filmet májusban mutatja az HBO.