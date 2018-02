Idén Michael Stuhlbarg kapta a John C. Reilly-díjat

John C. Reilly az egyik kedvenc karakterszínészem, ő az a faszi, akit név alapján nem sokan ismernek, de ha meglátnak, menten tudják, kiről van szó, szóval az egyik "az a faszi abban a filmben, amiben..." színész:

Ugye.

Reilly 2002-ben olyat vitt véghez, mint előtte nem sokan, illetve a negyvenes évek óta senki: három, a legjobb film Oscarjára jelölt alkotásban is szerepelt. Láthattuk a New York bandáiban (amiért én valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva őszintén rajongok), a Chicagóban és Az órák című alkotásokban. A statisztikával foglalkozó FiveThirtyEight nevű oldal el is nevezett egy kvázi díjat Reillyről, amit az a színész kap meg, aki egy adott évben a legtöbb, de minimum három Oscar-jelölt filmben szerepelt.

2002 óta ilyen nem volt, de idén igen, Michael Stuhlbarg személyében, aki szerepelt a Pentagon titkaiban, A víz érintésében és a Szólíts a neveden! című filmekben is, sőt, utóbbiért kis híján Oscarra is jelölték. A triplázás a negyvenes években nem volt annyira ritka, mint ma (jó, kevesebb film is volt és kevesebb színész), 1935 és 1943 között 9 férfi és két nő is megugrotta az akadályt.