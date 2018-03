Itt a rendes előzetes a Ralph lezúzza a netet: Rontó Ralph 2-höz

Coming out: fogalmam sincs, miről szólt az első film, a kollegák szerint játéktermi gépek karaktereiről van szó benne, akik nem szeretik Ralphot, mert lezúz mindent. A második filmben az internetet fogja, mert belekerül valahogy. A főhős hangját John C. Reilly kölcsönzi, a vele együtt zúzó kiscsajét Sarah Silvermann, de hallható benne Taraji P. Henson is. Mármint nem itthon, ugye, mert itt szinkronos lesz, csak gyerekfilmről beszélünk. Az már az előzetesből is nyilvánvaló, hogy sok összekacsintós, beszólós poén lesz, de gondolom, senkinek nem másznak nagyon bele a lelkivilágába. Hazai bemutató: november 22.