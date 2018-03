Végre megnézhetjük a lepellel a fején bolyongó Casey Afflecket

Április 4. és 13. között megint Titanic Nemzetközi Filmfesztivál lesz Budapesten. A 25 éves fesztivál Wes Anderson berlini Ezüst Medve-díjas Kutyák szigete című filmjével nyit, de itt lesz majd először látható Magyarországon Bogdán Árpád Genezis című filmje, ami a romagyilkosságokkal foglalkozik, és szintén a Berlini Filmfesztiválon mutatták be. (Wes Anderson filmjéről itt írtunk hosszabban, Bogdán Árpádéről pedig ebben a cikkben.)

Idén 45 filmet mutatnak be a Titanicon, a fesztivál vendége Izland lesz, de láthatunk iráni, indonéz, lengyel, szerb, kazah és brazil filmeket is. Többek között a Hullák a napon (Let the Corpses Tan) című belga thrillert vagy Andrus Kivirähk Ördöngös idők című regényének filmfeldolgozását is, ami a szervezők szerint amolyan észt Indul a bakterház. Olyan filmeket nézhetünk meg premier előtt, mint a Veszett vidék című ausztrál dráma vagy A bosszú című francia női thriller.

Csak az idei Titanicon lesz látható többek között az A Ghost Story az Oscar-díjas Casey Affleckkel a főszerepben (ez az a film, amiben Affleck végig egy lepel alatt játszik) vagy Chloé Zhao a világ számos filmfesztiválján – többek között Cannes-ban is – díjat nyert The Rider című alkotása.

Ahogy korábban, most is az Uránia és a Toldi mozi lesznek a fő helyszínek, de Színművészeti Egyetemen, a Kinoban, a Francia Intézetben, azArt+ moziban és a Magvető Caféban is lesznek vetítések és filmes programok.