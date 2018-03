James Franco újabb zűrbe keveredett

Megint szorul a hurok James Franco nyaka körül: ezúttal egy korábbi tanítványa, akit a Los Angeles-i Kalifornia Egyetemen (UCLA) tanított, perelte be A katasztrófaművész (The Disaster Artist) című film forgatókönyve miatt, írja a Deadline.

Ryan Moody 2012 októberében lett Franco tanítványa, majd két rövidfilmjében (A Walk in Winter, Obituaries) rendezte is a színészt, aki annyira el volt ájulva a diákjától, hogy megkérte, legyen a nem hivatalos tanársegédje az UCLA-n tartott angolóráin.

A vád szerint Franco aztán arra kérte Moodyt, hogy írjon forgatókönyvet a későbbi Oscar-jelölt film alapjául szolgáló könyvből. "Köszönöm, hogy rám gondoltál" – válaszolt a felkérésre Moody, aki Franco több emailjét is felhasználta bizonyítékként. A tanítvány végül ötezer dollárt kapott a több hónapnyi munkájáért, kb. heti 60 órát dolgozott a projekten, miközben Franco tanársegédje is volt egyben.

Később Franco közölte vele, hogy a Seth Rogan-féle Point Grey Pictures nem őt akarja forgatókönyvírónak, cserébe viszont társproducerként tüntetik majd fel a filmben. Moody nevét végül sem a forgatókönyvírók, sem a producerek között nem tüntették fel, pedig állítólag van olyan jelenet a filmben, amelyik nem szerepel a könyvben, Moody forgatókönyvében azonban igen.

Moody szerdán James Franco és Seth Rogan cégét is beperelte megtévesztés és szerződésszegés miatt, amiért megfosztották a társproduceri címétől, a forgatókönyvét pedig jóval a piaci ár alatt szerezték meg. A katasztrófaművész forgatókönyvíróiként most Scott Neustadter és Michael H. Weber nevei vannak feltüntetve, akiket jelöltek is a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjra.

A film producerei közleményben tagadták a vádakat, szerintük a két Oscar-jelölt forgatókönyvíró még csak nem is tudott Moodyról és az állítólagos munkájáról, közvetlenül Tom Bissell és Greg Sestero könyvéből dolgoztak, és semmi szükség arra, hogy a csodálatos munkájukat ilyen vádakkal feketítsék be, ezért komoly válaszlépéseket ígértek az ügyben.