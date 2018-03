Miért jelölik ezt a lányt állandóan Oscarra?

Saoirse Ronan még csak 23 éves, de az idei már a harmadik Oscar-jelölése a Lady Bird női főszerepéért.

A keresztnevét, ami egyébként szabadságot jelent, nem csak nekünk magyaroknak nehéz kiejteni. A Golden Globe-díjátadón Jessica Chastainnek is alaposan meggyűlt vele a baja, amikor bejelentette, hogy Saoirse Ronané a legjobb színésznő díja a vígjáték/musical kategóriában. Sajnos Chastain bénázása már nem elérhető, így csak Saoirse kedves köszönőbeszédét lehet megnézni:

Lassan ideje megtanulni a nevét, mert Saoirse Ronan 23 éves kora ellenére annyi jó filmben játszott, amennyi másnak egy hosszú karrier alatt sem jön össze. Nagyon korán, kilencévesen kezdett filmezni, és szintén nagyon korán, 13 éves korában megkapta azt a szerepet, a Vágy és vezeklésben, ami meghozta neki az áttörést. Azóta a legnagyobb sztárokkal, rendezőkkel dolgozik, négyszer jelölték a brit filmdíjra, háromszor Golden Globe-ra és Oscarra. (Egyébként így kell ejteni: szírsa.)

Bár New Yorkban született, a szülei írek, akik illegálisan dolgoztak Amerikában, és később vissza is költöztek Írországba. Azóta is ott élnek, az apja, Paul Ronan szintén színész. Olyan filmekben játszott, mint Az ördög maga Brad Pittel és Harrison Forddal vagy a Lapzárta - Veronica Guerin története Cate Blanchettel. Azt, hogy Saoirse kislány kora óta forgat, a család a világ legtermészetesebb dolgaként kezelte mindig. Saoirse elmondása szerint neki az, hogy reggel felkel, átnézi, hogy milyen jelenetei lesznek, aztán elindul dolgozni, éppen olyan magától értetődő volt, mint kortársainak, hogy iskolába mentek. Az iskola amúgy sem jött be neki, szerinte “kényelmetlen és nehéz helyzet” volt, hogy a tanárai és a társai már ismerték a filmekből, mielőtt találkoztak vele. Ezért inkább magántanuló lett.

Bár Saoirse sokkal több filmben és sorozatban játszott, mint ahány éves, most összeszedtük, hogy melyek a legjobbjai.

Vágy és vezeklés (2007)

“A Vágy és vezeklés nem 2007 legjobb romantikus filmje, hanem a legjobb filmje” - lelkesedett az Index kritikusa Joe Wright rendezéséért (akinek új filmje, a Gary Oldman-féle A legsötétebb óra is versenyben van az idei Oscarért). Saoirse játszotta az élénk képzelőerejű, 13 éves Briony-t, aki meglátja a nővérét, Ceciliát (Keira Knightley) Robbie-val (James McAvoy), a házvezetőnőjük fiával. Amikor aznap este a náluk vendégeskedő Lolát (Juno Temple) megerőszakolják, a két esemény valahogy összemosódik a kislány fejében, és Robbie-ra vall. Bár Briony az, aki miatt elromlanak a dolgok, és jó pár ember élete végzetesen tönkremegy, mégsem lehet egyértelműen hibáztatni, hiszen félig gyerek. Ezt a kettősséget adta vissza Ronan játéka úgy, hogy rögtön Oscarra is jelölték érte, amivel bekerült minden idők legfiatalabb jelöltjei közé. (Végül nem ő nyert, hanem Tilda Swinton.)

Komfortos mennyország (2009)

A Komfortos mennyország Peter Jackson A Gyűrűk Ura trilógia utáni, de A hobbit trilógia előtt filmje, ami pár éve bekerült “Filmek, amiket csak mi szeretünk” válogatásunkba. A kritikusok ugyanis egytől egyig óriási giccsparádénak minősítették a föld és a mennyország között félúton járó meggyilkolt lány (őt játszotta Ronan) történetét. A film a pénztáraknál is megbukott, Amerikában csak 44 millió dollárt kerestek vele, pedig 65 millióból készült. Mi mégis azt mondjuk, hogy a Komfortos mennyország csodás film lett, amit nem lehet zokogás nélkül végignézni. Ronan karaktere a túlvilágról próbál segíteni a szüleinek, hogy megtalálják a gyilkosát. Nehéz megmondani, hogy ki az elveszettebb: a két világ között bolyongó lány, vagy a gyásztól bénult szülők.

Hanna - Gyilkos természet (2011)

Ebben az akciófilmben Ronan újra a Vágy és vezeklés rendezőjével, Joe Wrighttal dolgozott együtt. A legviccesebb az, hogy az akkor 17 éves színésznő ajánlotta a producereknek, hogy Wright legyen a rendező, miután a feladatra kinézett Danny Boyle és Alfonso Cuarón visszaléptek. A filmben egy olyan kamaszlányt játszik, akit az apja, egy volt CIA-ügynök (Eric Bana) a világtól távol, a finn tundrán nevelt fel. Profi gyilkosnak képezte ki, mert tudta, hogy az életére fognak törni. A Hanna egyfelől úgy hülyeség, ahogy van, másfelől viszont egy olyan akciófilm, amiben egy percnyi üresjárat sincs, ami sodor magával az első perctől az utolsóig. Ronannek pedig jó alkalom volt arra, hogy kipróbáljon egy teljesen új műfajt.

A Grand Budapest Hotel (2014)

Ronannek húszéves korára az is összejött, hogy Wes Andersonnal dolgozhasson. A Grand Budapest Hotel ugyan megosztotta a kritikusokat, de csak a rendező korábbi munkáihoz képest lehet gyengébbnek tartani, mert amúgy egy szerethető és szórakoztató film. Az Osztrák-Magyar Monarchiára emlékeztető világban, de két háború között játszódik, ahol Gustave (Ralph Fiennes) egy híres európai szálloda, a Grand Budapest Hotel főportása. A szállodában mindenféle különc megfordul, a portás pedig összebarátkozik a londinerrel, Zero Mustafával, akivel együtt keverednek műkincsrablásba, pontosabban Gustave jogos jussának visszaszerzésébe. Ronan játssza Mustafa első szerelmét, Agathát játssza, nagyon cukin és megkapóan.

Brooklyn (2015)

A Brooklyn egészen biztosan nem csak az újabb Oscar-jelölés miatt volt fontos a színésznőnek. Amerikai éveikre emlékezve elmondta, hogy az minden volt, csak könnyű nem. Az apja építkezéseken és egy bárban dolgozott, az anyja pedig bébiszitter volt. Nem csoda, hogy tudott kapcsolódni a Brooklyn főhőséhez, Eilishez, aki két világ között őrlődik. Már nem tartozik Írországhoz, ahonnan a lehetőségek hiánya miatt ment el, de még igazán amerikai, ahol a család és a barátok hiányával küzd. A Brooklynt csak dicsérni lehet, egy szép női fejlődéstörténet, a középpontban egy összetett, szerethető főhőssel, aki nagyon is valós dilemma előtt áll. Többek között Ronan intelligens, érzékeny alakítása teszi ezt a filmet messze a romantikus szerelmi háromszög történetek fölé.

Lady Bird (2018)

A Lady Birdöt ugyan csak március 1-jén mutatták be Magyarországon, de már megelőzte a híre. Greta Gerwig első rendezése 99 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalon, ami azt jelenti, hogy 228 kritikus közül mindössze kettő akadt, akinek nem tetszett. Az önéletrajzi ihletésű film egy kamaszlány, Christine „Lady Bird” McPherson (őt játssza Ronan) felnőtté válását és útkeresését mutatja be. Lady Bird örökös harcban áll anyjával, az ápolónőként érte robotoló Marionnal (Laurie Metcalf). A lány úgy érzi, hogy azt az üzenetet kapja mindenhonnan, hogy teljesen átlagos, semmiben túl tehetséges. Az anyja szerint fölösleges jó iskolákról álmodnia, maradjon csak az állami sulinál. „Olyan sulikat néztem ki, mint a Yale, csak a Yale-t, azt pont nem, mert oda úgysem vennének fel” – magyarázza Lady Bird az előzetesben, amiből rögtön kiderül, hogy mennyire vicces is ez a lány. Ezért a szerepért jelölték Ronant harmadszor is Oscarra. Hogy megkapja-e erősen kétséges, ehhez olyan nagyágyúkat kéne legyőznie, mint Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie vagy Meryl Streep. De az egészen biztos, hogy nem utoljára látjuk a gálán.