A kétmilliós szelfitől az elcserélt borítékig

A 2013-as gála például különösen unalmas volt, az egyetlen igazán emlékezetes pillanat is egy szerencsétlen véletlen következménye: az akkor 22 éves Jennifer Lawrence Oscar-díjat nyert a Napos oldal főszerepéért, ami már önmagában nagy dolog lenne, de neki sikerült az egészet megfejelnie, amikor elesett a színpadra menet. (Lawrence a következő évben is elesett, akkor a vörös szőnyegen. Akkor is, mint azóta is mindig, Dior ruhát viselt.) (Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary)