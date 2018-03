Van, aki szerint meglesz zsinórban a harmadik magyar Oscar

Éppen szombaton olvashattak nálunk a Testről és lélekről esélyeiről, ahol az idegen nyelvű film kategória összes jelöltjét végigvettük, a végeredmény pedig az lett, hogy rettentően nehéz dolga lesz a filmnek, de sötét lóként akár meg is nyerheti az Oscart. Mint írtuk, a legtöbb esélylatolgató cikk a negyedik-ötödik helyre sorolja a magyar filmet, éppen ezért meglepő Peter Bradshaw, a Guardian elsőszámú filmkritikusának jóslata, ő ugyanis úgy gondolja, hogy a Testről és lélekről fogja elvinni a díjat – írja a Guardian.

Bradshaw minden kategóriában megtette a tétjeit, ezek pedig nem is nagyon okoztak meglepetést, szerinte is A víz érintése és a Három óriásplakát Ebbing határában fogja leginkább dominálni az idei Oscar-gálát, bár azt megjegyezte, hogy igazságtalan lenne, ha ez a két film tarolna, ugyanis hiába remek alkotások, de némileg túl lettek dicsérve.

Abban is a fősodorral értett egyet, hogy Gary Oldman megkapja az elismerést A legsötétebb órában nyújtott alakításáért, bár szerinte ez is csak szintén fantasztikus, de nem ekkora volumenű alakítások kárára történik majd meg. A többi kategóriában is igazodik az eddigi jóslatokhoz, bár helyenként egész meghökkentő a "kinek kéne nyernie" sor, a legjobb film kategóriában például a Tűnj el!-t említi meg.

A legjobb idegennyelvű film kategóriában ugyanakkor szinte teljesen szembement az eddig látottakkal, szerinte ugyanis a Testről és lélekről fogja megnyerni az Oscart, ő pedig személy szerint az orosz Szeretet nélkülre szavazna, azaz nem említi a sokak által a legesélyesebbnek tartott libanoni The Insultot és a chilei A Fantastic Womant sem.

Azt persze ebben a kategóriában mindenki kiemelte, hogy egyáltalán nem lefutott a dolog, úgyhogy ez végső soron nem jelent túl sokat, de ennek ellenére is jó látni, hogy valaki az első helyre sorolja a magyar jelöltet.

A Testről és lélekről útja az Oscar-jelölésig: