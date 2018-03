Akik követték éjszaka az Oscar-átadó fejleményeit az indexen, azok jutalomból már láthatták, az új Mary Poppins filmhez készült kedvcsinálót, - előzetesnek nem nevezném, mert túl sok minden nem derül ki belőle.

Jól bemutatja azonban a készülő film képi világát, ami úgy tűnik szerencsére hasonló lesz az eredeti, 1964-es Disney-filmhez. Megismerhetjük az új gyerekszereplőket, Michaelt és Jane-t, a kéményseprőt, és a szülőket is. A nagy rajongók megnyugodhatnak, úgy tűnik, hogy az új film jó lesz. Annyi esze szerencsére a Disney-nek is volt, hogy nem remake-et készített, hanem egy egészen új sztorival tér majd vissza világ leghíresebb dadusa.

Van miből dolgozni mondjuk, mert P.L. Travers maga is elég sok részt írt a történethez. Az első Mary Poppins-regényt 1934-ben publikálta P. L. Travers. Az írónak 1935 és 1988 között további hét regénye jelent meg a nevelőnő és a Banks-család kalandjairól.

Az első fimből megismert két testvér mellé ezúttal születik egy harmadik is, így Mary Poppinsnak még több dolga lesz, mint eddig volt. Poppinst Emily Blunt játssza majd, és az előzetesből úgy tűnik, méltó utódja lesz Julie Andrewsnak. Én rögtön lelkes lettem, már csak a gyerekeknek kell eladni.

Visszatér a filmben a most 94 éves Dick Van Dyke is, aki a '64-es filmben Burtöt, a kéményseprőt alakította. Szerepel még Meryl Streep is, aki a Poppins unokatestvérét alakítja majd, és a filmhez csatlakozik Colin Firth is, aki a bank elnökét játsza majd, a filmet Rob Marshall rendezi. A Mary Poppins visszatért című film idén karácsonykor kerül a mozikba.