Az idei Oscar nagy valószínűséggel a #metoo-ról szól majd, de egy másik közéleti kérdés is szóba kerülhet. A sztárok egy része ugyanis narancssárga kitűzőt visel majd, amivel a fegyvertartás szigorításáért kampányolnak. A szomorú apropót a floridai iskolai lövöldözés adja, melyben tizenheten haltak meg február közepén. A narancssárga amerikai zászló az Everytown mozgalom jelképe, az ő céljuk a fegyvertartás szigorítása.

Tonight, actors and allies will #WearOrange pins and ribbons on the #Oscars red carpet to bring awareness to gun violence prevention in the wake of the Parkland school shooting. https://t.co/7BxtM6bTKD