Magyar idő szerint éjjel 2-kor kezdődik az idei, 90. Oscar-gála, amin nyilván egy dolog miatt fogunk nagyon izgulni, hogy Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről megkapja-e a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat, és ezzel meglesz-e a zsinórban harmadik magyar Oscar a Saul fia és a Mindenki után.

Jó, lehet azon is izgulni, hogy most Gary Oldman vagy Daniel Day Lewis kapja majd a legjobb férfi főszereplő Oscarját, vagy pedig mostantól úgy kell majd hivatkoznunk egy bizonyos rajzfilmre, hogy "az Oscar-díjas Bébi úr", meg hogy Sufjan Stevensen milyen lesz a Gucci-ruha, de a mi szívünk ma este igazán csak a Testről és lélekről-ért dobog! Kövessétek velünk az idei pokoli éjszakázást Oscar-díjat, és szurkoljunk együtt, a szó legsportkommentátoribb értelmében.

A munkatársaim ma este Matalin Dóra, akinek a vörösszőnyeges szakértelmét pillanatokon belül be is vetjük, és Földi Gábor, aki valószínűleg Twitter feedjében előbb fogja látni a nyerteseket, mint ahogy azt élőben bemondják. A videónál Fodor Orsolya, a képszerkesztésnél Karip Timi, a különböző ünneplések helyszínein pedig Göttinger Magdi és Szilágyi Máté rostokol, én pedig Klág Dávid vagyok, de ez feljebb oda is van írva.