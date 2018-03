Jennifer Lawrence sem tudta lenyomni a Valami Amerikát

A főleg Magyarországon forgatott Vörös veréb sem a mozikban tudta utolérni a Valami Amerika harmadik részét. A Jennifer Lawrence főszereplésével készült filmre 38 495 néző volt kíváncsi a bemutató hétvégéjén, amivel nem sokkal, de lemaradt Herendi Gábor filmje mögött. A magyar vígjátékra 40 336 néző volt kíváncsi, és jelenleg 265 ezres nézettségnél tart.

A Jason Matthews regényéből készült filmről kritikánkban azt írtuk, hogy olyan, mint egy a nyolcvanas évekből itt ragadt, dohos kémthriller, amit Jennifer Lawrence hiteles alakítása sem tud megmenteni. A 38 ezres kezdő nézettség nem számít rossznak, de kiemelkedőnek sem, viszont márciusban minden héten nagyon sok új filmet mutatnak be a mozik, ami megnehezítheti a film dolgát.

Szintén március első hétvégéjén volt a bemutatója Greta Gerwig Lady Bird című filmjének is. A forgalmazó eredetileg áprilisban tervezte mozikba küldeni a filmet, miután viszont biztossá vált, hogy több Oscar-díjra is esélyes lehet a film, egy hónappal előrébb hozták, pont a díjátadó előtti napokra. A film 6759 nézőt érdekelt a hétvégén, ami nagyjából egy szintben van az Oscar-verseny olyan alkotásaival, mint a Fantomszál (6353 néző), vagy a legjobb film és rendező díját is bezsebelő A víz érintése (7833). A Lady Bird egy kedves felnövéstörténet, amit utálni valószínűleg senki sem fog, írtuk a filmről megjelent kritikánkban.

Érkezett még egy francia vígjáték is a mozikba a héten, a Derült égből család, aminek viszont nem sikerült bekerülnie a legjobb 10 film közé. 2830 nézője volt a hétvégén, amivel a 11. helyen szerepel, de mivel eleve jóval kevesebb moziban lehetett megnézni, mint a másik két bemutatót, így nem olyan rossz teljesítményről ez az eredmény.

Az élen tanyázó Valami Amerika 3 jelenleg 265 ezer nézőnél tart, vagyis nagyobb tempóban gyűjtötte a nézőket, mint a Kincsem, vagy A Viszkis, a tavalyi év két legsikeresebb magyar filmje.

Herendi előző filmje azért is tudott 450 ezernél is nagyobb nézettséget elérni, mert márciusi bemutatója után hónapokig nem kopott ki a mozikból. A Valami Amerika harmadik részének nézettsége a harmadik héten 40 százalékot csökkent, ami még mindig nem túl veszélyes, de a korábban említett márciusi dömping nem jöhet jól a vígjátéknak.

A Valami Amerika 3. 480 milliós gyártási támogatásból készült, és már 382 millió forintos bevételnél tart, vagyis jó esély van rá, hogy többet keres, mint amennyi támogatást kap a Filmalaptól. Magyar filmnek ez csak ritkán szokott összejönni.

Az Egyesült Államokban továbbra is a Fekete Párduc a legnépszerűbb, egyszerűen kirobbanthatatlan az első helyről. Ott is most mutatták be a Vörös verebet, de ott szintén meg kellett elégednie a második hellyel. Francis Lawrence filmje 17 millió dollárt keresett az első hétvégéjén, nagyjából annyit, mint amire a gyártó stúdió is számított. A világ többi részéről 26,5 milliót hozott be a film, vagyis a körülbelül 70 millió dolláros gyártási költségeit talán visszahozhatja, de komoly profitot nem fog termelni.

Harmadik helyen mutatkozott be Bruce Willis új filmje, a Bosszúvágy. Az 1974-es klasszikus feldolgozása 13 millió dolláros bevételt ért el, ami nem túl erős. Az akciófilm esélyeit valószínűleg rontotta, hogy az amerikai híreket az utóbbi két hétben meghatározta a lőfegyverek jogi szabályozása, a Floridában történt iskolai tragédia után.

Közben az éllovas Fekete Párduc már átlépte az 500 millió dolláros bevételi küszöböt az Egyesült Államokban. A harmadik leggyorsabb film volt, aminek sikerült ezt megtennie. Ryan Coogler filmje az összbevételt tekintve már 900 milliónál tart, de Kínában még be sem mutatták. Ráadásul mire kikopik a mozikból a Fekete párduc, már érkezik április végén a legújabb Bosszúállók film.