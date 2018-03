Tíz film, amit látni kell tavasszal

Túl vagyunk az Oscar szezonon, de szerencsére most is lesznek klassz filmek a mozikban. Valamilyen furcsa oknál fogva a március sokkal erősebb lesz, mint az április, ekkor jön az új Spielberg-film, a virtuális valóságban játszódó Ready Player One, az első cigány űrutazó kalandja, a Lajkó - Cigány az űrben, és az Oroszországban betiltott botrányfilm, a Sztálin halála is. De láthatjuk Diane Kruger Cannes-ban díjazott bosszúfilmjét és a Teljesen idegenek rendezőjének új művét, A helyet is. Mi ezt a tíz filmet várjuk mostanában, de a cikk végén önök is szavazhatnak, hogy melyikre kíváncsiak a legjobban.

Lady Bird (március 1.)

Bár az Oscaron öt jelöléséből egyet sem tudott díjra váltani, a Lady Bird még így is óriási sikertörténet. A színésznőként ismert Greta Gerwig első önálló rendezése levette a lábáról a kritikusokat, sokáig 100 százalékon állt a Rotten Tomatoes kritikagyűjtő oldalon, vagyis egyetlen negatív írás sem született róla. Mi is dicsértük, mert ugyan semmi eredeti nincs a kaliforniai kamaszlány Lady Bird (Saoirse Ronan) felnövés történetében, mégis szívhez szóló. Lady Bird úgy érzi, hogy senki nem érti meg, főleg nem anyja, nagyratörő tervei, de rossz jegyei vannak. Átéli az első szerelmet, vagy amit annak hitt, és rájön, hogy ki az igazi barátja. Ahogy később arra is, hogy a város, ahol felnőtt, talán mégsem a világ segglyuka, ahogy korábban gondolta.

Sötétben (március 8.)

A német világsztár, Diane Kruger első német nyelvű filmfőszerepéért rögtön megkapta Cannes-ban a legjobb színésznőnek járó díjat. Emellett a török gyökerekkel rendelkező rendező, Fatih Akin filmje kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-ot is idén. Sokáig úgy tűnt, hogy az Oscarra is komoly esélyei vannak, végül azonban nem került a jelöltek közé. Kruger játssza Katját, akinek török származású férje és kisfia meghal egy robbantásban. A rendőrség a török vagy a kurd maffiára gyanakszik, a férj alvilági kapcsolatai után nyomoz, miközben Katja meg van győződve róla, hogy a családját a neonácik ölték meg. Bár eleinte úgy tűnik, a Sötétben mégsem a nyomozásról, hanem a gyászról és a bosszúról szól. Diane Kruger pedig valóban élete legjobbját nyújtja benne.

A hely (március 8.)

2017 egyik nagy meglepetéssikere volt Magyarországon is Paolo Genovese Teljesen idegenek című filmje. Akkora siker lett a barátok sztorijából, akik egy estére minden hívásukat kihangosítják, és minden üzenetüket felolvassák egymásnak, hogy számos országban, köztük nálunk is remake készül belőle. A hely Genovese új filmje, amiben egy titokzatos férfi A hely nevű kávézóban fogadja ügyfeleit. Bármilyen problémával fel lehet keresni, és ha az illető vállalja, hogy teljesíti a férfi meglepő kéréseit, akkor cserébe minden gondja megoldódik, minden kívánsága teljesül. Nagy kérdés, hogy ki meddig hajlandó elmenni azért, hogy beteljesítse a vágyait. Genovese most is részt vett a forgatókönyv megírásában, és a Teljesen idegenek jó néhány színésze is visszaköszön A helyben.

Vándorszínészek (március 8.)

Sándor Pál, a Régi idők focija és a Ripacsok rendezője több mint tíz éve nem rendezett filmet, az utóbbi években inkább producerként dolgozott. Most újra kamera mögé állt, és elkészítette a Vándorszínészeket, amiről annyit lehet egyelőre tudni, hogy a története egy verekedéssel indul, ami néhány vándorszínész játéka miatt robban ki. A verekedésbe beszáll egy fiatal, bujkáló katona (Mohai Tamás a Senki szigetében játszott korábban) is, akinek ez jó alkalom arra, hogy a társulathoz csatlakozva rejtőzzön tovább. Így hát velük tart, együtt zötyögnek faluról falura Pest felé. Aztán a szökevény beleszeret az egyik színésznőbe (Martinovics Dorina a Hurokból). A 19. századi történetben játszik még Gáspár Sándor, Hegedűs D. Géza, Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter és ifj. Vidnyánszky Attila is.

Láthatás (március 15.)

A színészként ismert Xavier Legrand első nagyjátékfilmjével elnyerte a rendezőknek járó Ezüst Oroszlánt a 2017-es Velencei Filmfesztiválon. Nem ígér könnyed szórakozást a Láthatás, amiben egy gyermekelhelyezési per áll a középpontban. Miriam (Léa Drucker) és Antoine (Denis Ménochet a Becsetelen Brigantykból) már elváltak egymástól, mégis folyton a bíróságra járkálnak, mert nem tudtak megegyezni gyerekeik elhelyezéséről. Miriam azt szeretné, ha egyedül kapna felügyeleti jogot, és a volt férje nem is láthatná őket. A megtört Antoine ezt képtelen elfogadni, a bírónő pedig, látva a férfi igyekezetét, a közös felügyelet mellett dönt. Miriam ebbe nem hajlandó beletörődni, retteg a volt férjétől, mindenáron meg akarja óvni tőle a gyerekeket. Kinek van igaza? Ki hazudik? Miriam joggal retteg vagy csak be akarja sározni a volt férjét? Akik már látták, a megrázó orosz filmhez, a Szeretet nélkülhöz hasonlítják a Láthatást.

Mrs. Hyde (március 15.)

Ha Isabelle Huppert játszik egy filmben, az mindig esemény. A francia film egyik legnagyobb sztárja, aki olyan filmekben játszott, mint az Elle, a Hétköznapi titkaink vagy A zongoratanárnő, most egy olyan tanárt játszik, akit mindenki utál. Nem szeretik a tanítványai, nem szeretik a kollégái, úgy vélik, képtelen arra, hogy megszerettesse, amit tanít. Egy nap árammal kísérletezik, ami megrázza, és elájul. Miután magához tért, már nem ugyanaz az ember többé. Megszületik Mrs. Hyde, a veszélyes és erős énje, akit egyre inkább képtelen megzabolázni. Bár a történet finoman szólva furcsán hangzik, bízhatunk Huppertben, akinek az első kritikák szerint felvillanyozó az alakítása.

Sztálin halála (március 15.)

Nagyszerű reklámot kapott a Sztálin halála azzal, hogy az orosz kulturális minisztérium visszavonta a francia-brit filmszatíra forgalmazási engedélyét. Emiatt az orosz mozik nem mutathatják be, amelyik mégis így tesz, büntetésre és rendőri razziára számíthat. A tárca azért döntött így, mert orosz filmesek és politikusok szerint a film kegyeletsértő és az orosz (szovjet) ember „alsóbbrendűségét propagálja”. Bemutatása a sztálingrádi győzelem 75. évfordulóján „arcul köpése mindazoknak, akik ott elestek”. Állítólag maga Putyin elvtárs is megtekinti a filmet, ami Sztálin halála után arra koncentrál, ahogy Hruscsov és a szovjet vezetés többi tagja birkózott egymással az utódlásért. A rendező Armando Iannucci, aki az Egy kis gubanccal és az Alelnök című tévésorozattal már bebizonyította, hogy remekül ért a politikai szatírákhoz.

Lajkó - Cigány az űrben (március 29.)

Lengyel Balázs első nagyjátékfilmje leginkább A tanúra emlékeztet. 1957-ben játszódik, amikor a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül többek között Magyarországnak ad esélyt, hogy kiválassza a Föld első kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke Serbán Lajost, azaz Lajkót (Keresztes Tamás a Kincsemből) választja, aki gyerekkora óta vonzódik a csillagokhoz. De előbb Bajkonurban, egy különleges verseny keretében eldöntik, hogy a magyar Lajkó, a német Helga Mengele, az észt Ilmar, vagy a mongol Timuzsin lesz-e a szerencsés kiválasztott. A versenyt maga Leonyid Brezsnyev, szovjet pártfőtitkár elnököli. A filmben játszik még Gyabronka József, Pálffy Tibor, Papadimitriu Athina, Trokán Anna és Trokán Nóra, Szirtes Ági, Máté Gábor, Rajkai Zoltán, Trill Zsolt és Lukács Andor is.

Mária Magdolna (március 29.)

Hát hogy ne lennénk kíváncsiak egy olyan filmre, amiben Joaquin Phoenixt keresztre feszítik? Merthogy ő játssza Jézust (44 évesen, de apróságokon ne akadjunk fent), Rooney Mara (A tetovált lányból) pedig Mária Magdolnát. A film a nőre koncentrál, az ő szemszögéből látjuk Jézus alakját, tanításait és a keresztre feszítést. Kérdés, hogy miben lesz ez a film más, mint az eddigiek, felül tudja-e múlni például a zseniális Krisztus utolsó megkísértését? Vagy ha azt nem is, de legalább Mel Gibson szadista A passióját? A filmet amúgy a hat Oscar-díjra jelölt Oroszlán és A tó tükre című sorozat több részének rendezője, Garth Davis rendezte, játszik benne még a 12 év rabszolgaságért Oscarra jelölt Chiwetel Ejiofor, és a szintén Oscar-jelölt A próféta című film főszereplője, Tahar Rahim is.

Ready Player One (március 29.)

Spielberg új filmje meglepően sötét világba kalauzol. A Ready Player One egy olyan jövőben játszódik, ahol egy virtuális univerzum, az Oasis jelenti az egyetlen kikapcsolódási lehetőséget, a világ ugyanis elég ramaty állapotban van. A főszereplő egy Wade Watts (Tye Sheridan) nevű srác, aki nem is számít rá, de az események közepébe kerül. Miután az Oasis alkotója, James Halliday (Mark Rylance) meghal, elindít egy kincskeresést, aminek a győztese a világ leggazdagabb emberévé és a virtuális világ irányítójává is válik. Valójában viszont sokkal többről van szó, mint egy játékos kincskeresésről: kirobban a háború, és mindenki valódi, a digitális világon kívüli élete is veszélybe kerül. Spielberg előző filmje, A Pentagon titkai az Oscar, a Ready Player One viszont inkább a széles közönség kegyeinek hajhászásáról szól, meglátjuk, hogy sikerült neki.