Újabb színész határolódott el Woody Allentől

Michael Caine, aki a Hannah és nővérei című Woody Allen filmben nyújtott alakításáért legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapott, a Guardiannek adott interjúban azt mondta, hogy már nem dolgozna együtt az író-rendezővel.

Azt mondta, hogy határozott véleménye van a pedofíliáról és nem tud napirendre térni az Allent ért vádak felett. Hozzátette, hogy számára remek élmény volt Woody Allennel forgatni és ő volt az, aki bemutatta Mia Farrownak. Nem bánta meg a közös a munkát, mint mondja akkor fogalma sem volt semmiről, de a jövőben már máshogyan döntene.

Woody Allen pedofil ügyeiről már évek óta lehet hallani, a Harvey Weinsteint követő időszakban ezek a hangok felerősödtek. Nevelt lánya, Dylan Farrow arról beszélt, hogy gyerekkorában molesztálta a rendező. Ezt követően más színész is elhatárolódott a rendezőtől, legújabb filmjének főszereplője, Timothée Chalamet például a gázsiját három különböző szervezetnek ajánlotta fel és arról is írt, hogy ez egy lecke volt számára és megtanulta, hogy önmagában egy jó szerep nem lehet egy munka elvállalásának feltétele. Greta Gerwig is jelezte, hogy ma már nem vállalna szerepet Woody Allen filmjében.

Michael Caine az Indexnek legutóbb 2015-ben az Ifjúság című filmje kapcsán adott interjút, ahol beszélt az öregedéssel kapcsolatos viszonyáról is. Erről a Guardian is kérdezte és azt mondta, hogy nem tervezi a visszavonulást, hiszen a filmes szakma szokta inkább visszavonultatni az embereket, és amíg lesznek olyan filmek, amiket szeretne megcsinálni, addig a szakmában marad. Egyébként is elég elfoglalt, szerepelni fog egy tévésorozatban, továbbá könyvet ír a sztárságról, így egy filmet vissza is kellett utasítania.