Berlusconi Olaszország leggazdagabb embere akart lenni

Paolo Sorrentino mikor elkezdte előkészíteni Silvio Berlusconi életét feldolgozó filmjét, akkor úgy nézett ki, hogy a milliárdos médiamogulból lett miniszterelnök visszavonult a politikából, mostanra viszont úgy áll a helyzet, hogy ha miniszterelnök nem is lesz belőle, de ismét fontos alakítója az olasz politikai helyzetnek, a róla készült film pedig egészen új értelmet nyerhet.

Sorrentino Loro (magyarul: ők) címre keresztelt filmjéhez most érkezett meg az első teaser, ami egy 30 másodperces kedvcsináló és a film hangulatát mutatja meg egy kicsit. Ebből arra lehet következtetni, hogy a miniszterelnököt övező szexbotrányok fontos részét képezik majd a történetnek, ahogy a politikus gazdagodása is téma lesz. A teaserben erről szóló beszélgetést lehet hallani, hogy Berlusconinak az volt a célja, hogy ő legyen az ország leggazdagabb embere és egyben a miniszterelnök is, akiért mindenki megőrül, és pontosan ez is történt.

A teaserben a főszerepet alakító Toni Servillo főleg csak hátulról látható, de egy pillanatra látható még benne Elena Sofia Ricci, aki az exfeleséget alakítja és Sorrentino nem spórol a jelképekkel, úgy látható, mintha egy kelepcébe zárták volna.

Nem ez az első alkalom, hogy Sorrentino egy botrányos életű politikus életét dolgozza fel. Il Divo - A megfoghatatlan című filmje a maffiakapcsolatokkal vádolt volt miniszterelnök, Giulio Andreotti életéről szólt.