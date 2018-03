Egy telemarketingesről is lehet őrült filmet forgatni

A Sundance fesztiválon minden évben van néhány film, amitől elolvad a közönség. A zenész-filmes Boots Riley első filmje a Sorry To Bother You volt az idei fesztiválon az egyik ilyen, ami sorra kapta a pozitív kritikákat és a lelkes közösségi médiás posztokat. Most az első előzetesből mi is kaphatunk egy képet arról, hogy miért mondták erre, hogy az év legőrültebb vígjátéka.

A Tűnj elből, illetve az Atlanta című sorozatból ismerős Lakeith Stanfield alakítja a főszereplőt, egy telemarketingest, aki egyáltalán nem jó a munkájában. Egyszer viszont sikerült rájönnie a siker kulcsára: a telefonban fehér hangon kell megszólalnia. Miután ez megtörténik, beindul az élete és mindenféle őrültségek történnek vele.

A filmben feltűnik még Tessa Thompson, Armie Hammer, Steven Yeun, Danny Glover, Terry Crews, Omari Hardwick, és Jermaine Fowler is. Stanfield fehér hangját pedig David Cross biztosítja.

A filmet az amerikai mozikban júliusban mutatják be, egyelőre nem tudunk arról, hogy lenne hazai forgalmazója.