Ma jelent meg a Star Wars VIII, azaz Az utolsó Jedik digitálisan letölthető kiadása (a DVD/Blu-ray-verzió március 27-én várható), kismillió extrával. Ezek közül az egyik legérdekesebb minden bizonnyal Anthony Wonke rendező 90 perces dokumentumfilmje, a The Director and the Jedi (A rendező és a Jedi) lesz, amiben már rögvest az elején elhangzik egy érdekes infó: az oroszok annyira szereti Hux tábornokot, hogy igyekeztek rávenni Rian Johnson rendezőt arra, hogy ne nyírja ki.

Elképesztő volt, több száz orosz csetbot bombázott engem és több más, a filmmel összefüggésbe hozható közösségi médiaaccountot a #HuxLive hashtag alatt, és szerették volna elérni, hogy Hux ne haljon meg a filmben.

A dokumentumfilmről a Filmschoolrejetcs.om azt írja egyébként, hogy remek lett (az SXSW fesztiválon mutatták be pár napja), szó esik benne a film készítéséről, a főszereplők és a rendező kapcsolatáról, nem keni el a konfliktusokat és belemegy a történet rizikósabb húzásaiba is.

További extra még a film egy olyan verziója, amiben John Williams zenéjén kívül semmiféle más hang nem hallható, nincs tehát dialógus, hangeffektus, semmi. Egy apró kis csapda azért van a dologban: aki el szeretné érni ezt a verziót, fel kell, hogy iratkozzon a Movies Anywhere appra, a Disney pénzéből (is) gründolt Rotten Tomatoes-klónra, mert a némafilm csak ott, online lesz elérhető.

További extrák

Balance of the Force - kiderül végre, hogy miért értelmezi úgy Johnson az Erőt, ahogy.

Lighting the Spark: Creating the Space Battle - a filmet nyitó űrcsata készítésének kulisszatitkai.

Snoke and Mirrors - Így készült Snoke.

Showdown on Crait - A film zárójelenetének lebontása, kristályrókákkal, új lépegetőkkel egyetemben.

Andy Serkis Live! (One Night Only) - Serkis a Snoke-maszk és -jelmez nélkül ad elő két jelenetet.

Audiókommentár Rian Johnsonnal.

Kimaradt/alternatív/kibővített jelenetek