Soha nem ér véget a háború a Bosszúállók számára

Chris Evans ezért is vállalt még egy Marvel-filmet azon a haton túl, amelyre először szerződött. De a filmre két évig még várni kell.

Alig több, mint egy hónap van hátra a legújabb Marvel-film, a Bosszúállók: Végtelen háború bemutatójáig, most pedig megérkezett az utolsó előzetes a filmhez. Ebben bemutatják, hogy miért is olyan veszélyes az új főgonosz, Thanos, és egy picit az is világosabb lesz, hogy mi a terve, amihez az összes létező szuperhős összefogására lesz szükség.

A tavaly megjelent első trailerhez képest van azért újdonság rendesen, például sokkal többet látunk a Galaxis őrzőinek a tagjai közül, akik most először találkoznak személyesen a Bosszúállókkal. Remélhetőleg az előzetesben nem lőtték el az összes vicces interakciót és a hatalmas csaták mellett az ilyen könnyeddebb pillanatoknak is lesz helye a filmben, ami valószínűleg az eddigi legsötétebb Marvel-film lesz. Sokat mutat még az előzetes Wakandából is, ami nem meglepő, hiszen a hihetetlen sikereket elérő Fekete Párduc után különösen fontos, hogy hangsúlyozza a stúdió: megint visszatérhet a közönség a képzeletbeli afrikai országba.

Ha az előzetes önmagában nem lenne elég, a Marvel egy új posztert is bemutatott a filmhez, amit itthon április 26-tól játszanak a mozik.