Megszűnt a titoktartás, újabb Weinstein-áldozatok léphetnek elő

Hónapokkal azután, hogy Hollywood egyik leghíresebb producerét, Harvey Weinsteint sorozatos szexuális zaklatással vádolták meg, csődöt jelentett cége, a Weinstein Company.

A lépés valódi oka nyilván az, hogy így elősegítsék a cég kivásárlását, de ennél sokkal súlyosabb következményei is lesznek a csődnek. Azzal ugyanis, hogy a cég megszűnik, feloldódnak a velük szerződött ügyfelek titoktartási kötelezettségei is. A csődjelentés után immár legálisan is beszélhetnek tehát Weinstein azon áldozatai, akik eddig esetleg a titoktartás miatt nem szólalhattak meg, azaz a közeljövőben újabb áldozatok léphetnek tehát a nyilvánosság elé. Sőt, közleményében maga a cég közölte, hogy a csőddel ezek a titoktartási szerződések megszűntek, senkinek sem lehet baja abból, ha nyilvánosság elé áll.

Azt azonban egyelőre megbecsülni sem lehet, hány áldozata lehetett még a producernek. A Weinstein-botrány október elejei kipattanása óta már közel száz nő beszélt a filmmogul által ellene elkövetett zaklatásokról.

Weinsteint egyébként már tavaly, nem sokkal a botrány kirobbanása után eltávolították a cég éléről. Több áldozat is az állítja, hogy a cég tisztában volt azzal, hogy a producer rendszeresen állásajánlatokkal próbál színésznőket szexuális együttlétre rávenni.

A cég minden olyan vádat tagad, amiben azt állítják, hogy Weinstein mások akarata ellenére létesített szexuális kapcsolatot, sőt, a producer azt állítja, hogy minden őt vádoló nővel közös megegyezéssel folytattak szexuális kapcsolatot.

A cég jövője elég bizonytalan, az utóbbi hetekben egyre többször kerül szóba a lehetséges megvásárlása, de ezek rendszerint meghiúsulnak.