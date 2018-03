Andrew Garfield fejest ugrott egy kaliforniai rémálomba

Már két olyan listát írtunk két különböző év végén, hogy reméljük, ezek a filmek moziba fognak kerülni Magyarországon, és mindkét ilyen listán szerepelt az Under The Silver Lake, David Robert Mitchell (Valami követ) legújabb filmje. Ráadásul úgy, hogy lövésünk sem volt, mi lesz a sztorija, csak hogy Andrew Garfield szerepel benne. Most megérkezett hozzá az első előzetes, és a részletekkel ugyan nem vagyunk beljebb, de az egész egyértelműen kiderül, hogy legalább annyira fantáziadús és újszerű lesz, mint a rendező előző horrorfilmje.

És az előzetes alapján a magyar forgalmazó (már ha lesz ilyen) hülye lenne nem azt a címet adni a filmnek, hogy Kaliforniai rémálom, mert egyrészt legalább annyira színpompásnak és vizuálisan érdekesnek tűnik, mint a többszörös Oscar-díjas musical, másrészt meg elég jól visszaadja a Los Angeles-ben játszódó noirfilmek hangulatát (A hosszú búcsú, Beépített hiba), főleg azzal, hogy a főszereplő valószínűleg lassan meghibban a sztori során.

Andrew Garfield játsza a főszereplőt, aki egy nap arra ébred, hogy egy lány, akivel jókat beszélget, egyszer csak nyomtalanul eltűnik. Aztán elindul megkeresni, és mintha ezzel a lendülettel be is golyózna: mindenhol jeleket, szimbólumokat, rejtélyeket, nyomokat lát, olyan helyeken és összefüggésekben, ahol nem biztos, hogy kellene. Garfield mellett szerepel a filmben Riley Keough, Topher Grace, és Jimmi Simpson, meg valaki egy nagyon fura öregsminkben.

A filmek június 22-én mutatják be az Egyesült Államokban, magyar premierről egyelőre nincs hír.